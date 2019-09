Verstappen aan de leiding in VT2 Grand Prix Rusland

Hij doet het goed.

Max Verstappen is goed aan zijn weekend begonnen. In de eerste vrije trainingen van de Grand Prix van Rusland heeft de Nederlandse Red Bull-rijder zichzelf goed in de kijker gereden. In de tweede sessie, die zojuist ten einde is gekomen, wist Verstappen zelfs de koppositie te grijpen, ruim voor teamgenoot Alexander Albon en de beide Mercedes’ en Ferrari’s.

In de tweede vrije training kwam Max Verstappen tot een tijd van 1:33,162, waarmee hij ruim drie tienden sneller was dan zijn naaste concurrent Charles Leclerc. De Ferrari-coureur zette vanochtend de toon in de eerste vrije training, maar moest zojuist zijn meerdere erkennen in Max. Wel verbeterde Leclerc zijn tijd met ruim een halve seconde.

END OF FP2: TOP 10 1 VER 📸

2 LEC

3 BOT

4 HAM

5 VET

6 GAS

7 PER

8 HUL

9 STR

10 ALB#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/I1tPgxySwI — Formula 1 (@F1) September 27, 2019

Uiteraard is er voor beide heren nog voldoende tijd te winnen. Zo staan de motoren uiteraard nog niet volledig open en is de afstelling van de auto nog niet optimaal. Wel is het interessant te vermelden dat Verstappen in het laatste gedeelte van het circuit, dat heel bochtig is, juist de snelste is van iedereen. Daarnaast lijkt Verstappen in de ‘long runs’ voorlopig de snelste te zijn. Hoe snel hij ook is, pole zal hij in ieder geval niet kunnen pakken. Verstappen heeft dit weekend een nieuwe motor achterin zijn RB15 liggen.

Vooralsnog lijken de auto’s van Mercedes niet aan Red Bull en Ferrari te kunnen tippen. Valtteri Bottas moest ongeveer zeven tienden toegeven op Verstappen, Hamilton was nog anderhalve tiende langzamer. Achter Sebastian Vettel op P5 vinden we Pierre Gasly op P6. De auto’s van Renault en Racing Point lijken de snelheid ook redelijk goed te pakken te hebben, daar we deze in beide sessies in de top tien hebben gezien.

Hieronder bekijk je de volledige uitslag

1. Max Verstappen – 1:33.162

2. Charles Leclerc – 1:33.497

3. Valtteri Bottas – 1:33.808

4. Lewis Hamilton – 1:33.960

5. Sebastian Vettel – 1:34.201

6. Pierre Gasly – 1:34.971

7. Sergio Perez – 1:34.998

8. Nico Hulkenberg – 1:35.026

9. Lance Stroll – 1:35.176

10. Alexander Albon – 1:35.216

11. Lando Norris – 1:35.223

12. Daniil Kvyat – 1:35.337

13. Kevin Magnussen – 1:35.351

14. Daniel Ricciardo – 1:35.370

15. Kimi Räikkönen – 1:35.374

16. Romain Grosjean – 1:35.593

17. Carlos Sainz – 1:35.635

18. Antonio Giovinazzi – 1:36.004

19. George Russell – 1:36.785

20. Robert Kubica – 1:37.838