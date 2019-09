Nederlandse prijs Bentley Bentayga Hybrid bekend

Weten we dat ook weer.

Eindelijk was er deze week weer wat geluid rondom de Bentley Bentayga Hybrid. De gedeeltelijk elektrische SUV van het Britse luxe automerk maakte vorig jaar maart zijn debuut, maar gisteren pas terecht op de Europese markt met een adviesprijs van tenminste 141.100 euro. Een niet onaardig bedrag voor een auto als deze. Echter is hij in Nederland een stukje duurder, zo weten we nu.

Ondanks het feit dat de Bentayga Hybrid nóg minder cilinders heeft dan de ‘conventionele‘ uitvoeringen en er elektrotechniek in de aandrijflijn is verwerkt, is hij in Nederland dankzij verscheidene belastingen ruim 40 mille duurder. De Bentayga Hybrid kost om exact te zijn 182.473 euro.

Voor dit geld krijg je van Bentley dus een hybride Bentayga, die voorzien is van een drieliter V6 met turbo en een elektromotor. De combinatie is 449 pk en 700 Nm, dus traag is hij allerminst. In 5,5 seconden raast hij naar de 100 km/u, zijn topsnelheid bedraagt een niet teleurstellende 254 km/u. Wel teleurstellend is zijn volledig elektrische rijbereik: die bedraagt volgens het boekje precies 39 kilometer. Gelukkig kun je met benzine erbij ongeveer 750 kilometer afleggen, dus een man overboord is het ook niet te noemen.

Ter vergelijking: een nieuwe Bentley Bentayga met een benzine-V8 kost rumi 230 mille, wie liever een diesel wil hebben betaalt ruim 220 mille.