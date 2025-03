Hier, de beste moderne supercar voor het minste geld

Hear me out. Een moderne supercar rijden hoeft geen tonnen te kosten.

Supercars zijn een categorie auto’s om weg van te dromen. Reality check, voor het gros van de mensen is het een onbereikbare categorie. Want naast de aanschaf bestaat er ook nog zoiets als onderhoud. Leuk natuurlijk, een oudere Ferrari of Lambo oppikken voor een aantrekkelijk prijskaartje. Maar je kunt nog steeds leeglopen op onvoorziene reparaties.

Als je een supercar zoekt die nog steeds niet de hoofdprijs heeft, maar wél enigszins modern is moet je bij McLaren zijn. Nee, je hebt niet de badge van een Ferrari of een Lamborghini. Maar je moet verder kijken dan dat. Voor het geld krijg je een supercar ervaring terwijl je niet in een bejaarde koets zit. Met in de hoofdrol vandaag deze McLaren 570S.

Moeten we het eerst hebben over de prijs. Dit exemplaar staat te koop (bij de McLaren dealer, dus geen louche handelaar!) voor 139.950 euro. Ja, een MP4-12C kun je voor minder oppikken vandaag de dag. Maar dat is een veel oudere auto. Deze 570S komt uit 2017, das geen eeuwigheid geleden. Een relatief moderne supercar dus.

Voor die 140k krijg je een volbloed. Vleugeldeuren, een twinturbo V8, 570 pk, een carbon chassis. Toch kan ik me voorstellen dat je hart hier niet sneller van gaat kloppen. Even voelen. Nee, het hart van ondergetekende blijft ook koud bij dit model. Een 600LT vind ik helemaal de bom, maar een 540S of een 570S heeft niet die sprankeling die ik zou zoeken in dit segment.

McLaren 570S op Marktplaats

Maar daar denk jij misschien wel anders over. Dit specifieke exemplaar is opgedirkt met onder andere een Novitec vleugel en een Akrapovic uitlaat. De kilometerstand heeft bijna daily driver achtige aantallen: 88.570 km. Ja dat is veel voor het type auto, gezien het bouwjaar.

Krijg jij het wel warm van deze instap-supercar van McLaren in vorm van de 570S, dan kun je terecht op Marktplaats.