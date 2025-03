Heeft de politie een fout gemaakt door voor BMW en Mercedes te kiezen?

Misschien was de Skoda Octavia RS als politieauto een beter idee geweest.

Recent heeft de politie een nieuwe aanbesteding gedaan als het gaat om het wagenpark. De keuze is onder andere gevallen op de BMW X1. Maar hadden ze niet beter voor de nieuwe Skoda Octavia RS als politieauto kunnen kiezen? In het Verenigd Koninkrijk hebben ze wél die keuze gemaakt.

En eerlijk is eerlijk. Zo’n dikke station ziet er toch wat lekkerder uit dan een suffe crossover, met alle respect voor de keurige BMW X1. De Skoda Octavia RS is een auto die je eerder zou verwachten bij een autoliefhebber dan in de politiepool. Dat maakt het juist stoer. Moeten wij hier ook overstappen op deze Tsjechische snelheidsduivel?

Skoda Octavia RS als politieauto

De prestaties zijn bekend en meer dan prima. Laten we ze nog eens doorlopen. Een 261 pk 2.0-liter viercilinder met turbo zit er onder de kap. Koppel? Een nette 370 Nm. In 6,4 seconden snelt de Skoda Octavia RS politieauto naar 100 km/u. Kies je voor de stationwagen, dan ben je een tiende seconde trager. Maar ach, daar slaapt oom agent niet minder om.

De aandrijflijn is gelijk aan de Volkswagen Golf GTI, maar dan in een praktische Skoda-verpakking. Genoeg ruimte voor arrestanten, uitrusting of een paar donuts.

Skoda en de politie

Dit is niet de eerste keer dat Skoda een RS-model uitlevert aan de hermandad. In 2019 werd de Kodiaq RS, destijds de snelste zevenzits SUV op de Nürburgring, al in politie-kleuren gespot. Een jaar later werd dezelfde Kodiaq ingezet als ambulancevoertuig. Skoda heeft zelfs een Kodiaq ontworpen met een ingebouwde kennel voor politiehonden. Kortom: de Tsjechen nemen hun hulpdiensten serieus.

Moet de Nederlandse politie overstag?

Kortom. De Britten zetten de snelste producten van Skoda maar wat graag in voor allerlei taken van de hulpdiensten. Is het taak van Nederland om hier een les uit te trekken? De Octavia RS zou een prima aanwinst zijn voor de Nederlandse politie. Genoeg ruimte, pittige prestaties en niet onbelangrijk: een stuk voordeliger dan de dure Mercedes diesels die we straks gaan zien rijden. Dus, korpschefs van Nederland: tijd om eens een proefritje te maken?

Hoofdfoto: Versopkenteken