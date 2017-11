Zo worden de auto’s van Trump over Azië vervoerd

Een behoorlijke operatie.

Een bezoek aan het buitenland is een groot project voor iemand als de POTUS. Zo moet niet alleen Donald Trump, maar ook onder andere zijn adviseurs, nabije medewerkers en een grote groep beveiligers mee. Die mensen moeten natuurlijk vervoer hebben. Nu kunnen ze de lokale Hertz of Sixt inschakelen en een setje huurauto’s hosselen, maar dit is niet veilig genoeg. Wat als er zich een situatie á la Martin Kok voordoet..

De Verenigde Staten reist daarom met een Boeing C-17 Globemaster III naar Azië. In dit militaire toestel kan al het benodigde vervoer probleemloos worden meegenomen. The Beast met daarin Donald Trump wordt vergezeld door de nodige Chevy’s en Caddy’s van de Secret Service. Via sociale media deelde Amerikaanse veiligheidsdienst enkele pica’s van de operatie.

In 12 dagen bezoekt Donald Trump vijf landen. Trump & co zullen kilometers afleggen in Japan, Zuid-Korea, China, Vietnam en de Filipijnen. Het circus reist zo over hele wereld. Toen Barack Obama naar Nederland kwam in 2014 werd een vergelijkbare operatie op touw gezet.