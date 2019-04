Hier, de extreemste GT-R die je OOIT gaat zien

Naast gebruik in competities kan de GT-R ook gebruikt worden om de auto van je buurman te verplaatsen.

Wanneer het uiterlijk van een auto niet meer belangrijk is en alle pijlen gericht zijn op aerodynamica komen de meest bizarre creaties tot leven. Een Transformers-film is er haast niets bij. De McLaren Senna is een prima voorbeeld van een aerodynamische supercar die af-fabriek zo bedoeld is. Deze GT-R van Franco Scribante Racing is juist achteraf compleet aangepakt. De Nissan is gebouwd voor de Jaguar Simola Hillclimb. De klim zal over ruim een week gaan plaatsvinden. Het is uiteraard de bedoeling dat de R35 GT-R in kwestie een zo snel mogelijke tijd gaat neerzetten. Scribante Racing heeft de Nissan in samenwerking met Dodson Motorsport ontwikkeld.

Het team was naar eigen zeggen bijna afgehaakt van een deelname aan de hillclimb. In aanloop naar de Jaguar Simola Hillclimb was de auto pas 60 procent van wat de GT-R zou moeten zijn. Toen ging er een knop om bij het team en werd er drie weken lang, gemiddeld 18 uur per dag gewerkt aan de auto. Het resultaat is een monster die klaar is om aan de start van de hillclimb te verschijnen.

Het is niet bekend hoeveel vermogen de GT-R exact levert, maar als dat net zo extreem is als het uiterlijk dan zit dat wel snor. Het is dit jaar de tiende keer dat de Jaguar Simola Hillclimb georganiseerd wordt. Scribante Racing en de aangesloten partners zijn vastbesloten om met deze machine de klim het snelste van alle deelnemers af te leggen.

Fotocredit: Franco Scribante Racing via Facebook