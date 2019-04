Nederlandse hulpverleners krijgen rijtraining in deze SUV

In een aanbesteding kwam uiteindelijk de Opel Grandland X naar voren.

Defensief rijden, omgaan met licht- en geluidsignalen en leren wat te doen in een noodsituatie. Een beschrijving die ook zou passen bij de opleiding van een Formule 1-coureur, maar in dit geval gaat het om een rijtraining die het Nederlands Instituut voor Verkeersveiligheid (NIV) geeft aan hulpverleners uit het hele land.

Testvoertuig voor de proeven is een Opel Grandland X. De variant met een 180 pk 1.6-liter benzinemotor en een 8-traps automaat om precies te zijn. NIV heeft naar eigen zeggen voor de Duitser gekozen wegens de veiligheidsuitrusting, afmetingen (hoogte) en de comfortabele stoelen. De SUV is omgebouwd om geschikt te zijn voor de rijtrainingen die gegeven gaan worden. De Grandland X beschikt onder meer over dubbele pedaalbediening en handhavingsuitrusting.

Medewerkers van de brandweer, ambulance, politie, milieucontrolediensten, ministeries en bloedbanken gaan plaatsnemen op de bestuurdersstoel van de Opel. De rijtrainingen zijn bedoeld om de vaardigheid van de bestuurder te verbeteren om zo de veiligheid van henzelf en van de medeweggebruikers te verbeteren. Het is niet bekend welke andere auto’s kandidaat waren voor de aanbesteding van de NIV.