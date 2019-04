Lamborghini Museum make-over: dit is er anders

Onder andere is de naam van het museum gewijzigd.

Het Lamborghini Museum in Sant’Agata Bolognese staat al jarenlang bekend om het -inderdaad- Lamborghini Museum. Een lekker makkelijke naam ook. De Italianen waren echter van mening dat het museum toewas aan een opfrisbeurt.

Het museum gaat niet langer als het Lamborghini Museum door het leven, maar als MUDETEC, the Museum of Technology. Geen idee op welke marketing afdeling ze dit een goed idee vonden, want het klinkt meer als een soort uitbreiding op Honda’s VTEC dan de naam van het Lamborghini-museum.

De laatste jaren brengt Lamborghini steeds meer zaken omtrent technologie naar buiten in vorm van de ALA-benaming op de Huracán Performante en ALA 2.0 op de Aventador SVJ. Aan de basis van het museum zal niets veranderen. Je kunt er nog steeds iconische modellen als de 350 GT, Miura, Countach en de LM002 zien, net zoals de latere modernere auto’s van het merk.

Naar aanleiding van de nieuwe naam opent Lamborghini de Future Shapers since 1963-expositie. Tot en met oktober 2019 is deze expositie te bezoeken. De nadruk licht op design en technologie. Hoe Lamborghini dit in de jaren zestig al wist toe te passen op modellen en hoe ze dat vandaag de dag doen met bijvoorbeeld actieve aerodynamica en de toepassing van koolstofvezel technologie.

Extra activiteiten van het museum zijn onder meer een ritje in een nieuwe racesimulator, een 360-graden “brain room” en een Ad Personam-ruimte waar bezoekers de kans krijgen te ervaren hoe het voelt om een Lamborghini naar eigen smaak te configureren. Een rondleiding door de productiefabriek behoort tevens nog steeds tot de mogelijkheden.