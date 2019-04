Nissan brengt Skyline-gevoel naar de GT-R!

En dat is grandioos.

Nissan heeft op de beursvloer van New York nieuws te melden over de GT-R Nismo, maar dat is zeker niet het enige wat de Japanse autofabrikant heeft meegenomen. In de concrete jungle heeft het merk tevens de GT-R 50th Anniversary meegenomen. Een R35 met de nodige dosis nostalgie.

De GT-R 50th Anniversary komt in een two-tone kleur op de markt en niet zomaar een kleur. Nissan heeft de tint Bayside Blue uit de kast getrokken en toegepast op de speciale GT-R. Dit is natuurlijk de welbekende kleur van de Nissan Skyline R34 GT-R. Naast de blauwe kleur is er een witte streep over de auto te vinden. Op de achterkant is ’50th Anniversary’ geschreven. In het interieur is gekozen voor een grijs thema, wat een knipoog is naar het verleden.

Nissan heeft niet bekendgemaakt of het een gelimiteerde oplage betreft. Voor zover bekend is dit niet het geval en dus is er geen haast bij geboden om op de bestelknop te rammen. 50 jaar GT-R is niet het enige feestje wat de Japanse autobouwer in New York aan het vieren is. Ook de Z-reeks bestaat 50 jaar en ter gelegenheid daarvan is er ook een minder spannende 50th Anniversary 370Z.

Helaas is New York niet om de hoek, want een bezoekje aan de beurs is voor iedere Nissan-fan aan te raden. Op de beursvloer staan historische modellen die 50 jaar GT-R benadrukken. Onder andere een Calsonic Skyline GT-R R32 en een Nissan GT-R Skyline R33 LM zijn te bewonderen op de autoshow. Bewegende beelden van de GT-R 50th Anniversary check je op Autojunk.