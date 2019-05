BMW R18 is een schitterende retro-motor

Van binnen wordt het warm!

BMW heeft de smaak duidelijk goed te pakken. In aanloop naar de festiviteiten bij Villa d’Este voor het jaarlijkse Concorso d’Eleganza heeft het twee magnifieke machines onthuld. De één een schitterende klassieker in de vorm van de verloren Garmisch, de ander een wonderbaarlijke tweewieler: het R18 Concept.

Direct weet het R18 Concept in het oog te springen. Dit is niet zonder reden; BMW heeft naar eigen zeggen een zo minimalistisch mogelijke houding aangenomen tijdens het ontwerpproces van de motor. Volgens de ontwerper van de R18 moet ieder onderdeel van de motor goed zichtbaar zijn. Dat niet alleen: daarbij heeft ieder onderdeel op de R18 een duidelijke functie.

Op de R18 is hiervan eigenlijk geen beter voorbeeld dan de volledig nieuwe 1.800 cc boxermotor, waarvoor het concept in zekere zin in het leven is geroepen. De gigantische tweecilinder is technisch gezien nog niet rijp voor productie, op termijn zal hij wel degelijk terecht moeten komen in BMW-motoren. De lucht- en oliegekoelde tweecilinder heeft in de R18 een zeer prominente plek gekregen en hij vormt een fraai contrast met de zwarte kleur van de tweewieler. Samen met het aluminium en het chroom van bijvoorbeeld de uitlaten en de blootliggende cardanas vormt het een schitterend geheel.

BMW trekt de trend van ‘groot’ overigens gezellig door naar andere aspecten van de fiets. Het voorwiel, bijvoorbeeld, is 21″ groot, het achterwiel is 3″ kleiner. Daarnaast zitten er in het stalen frame nog dubbele carburateurs verstopt, die overeenkomen met de exemplaren die jaren geleden op de BMW 2002 te vinden waren. Heritage ten top.

Uiteraard is niet alles een ode aan het verleden. Zo heeft de R18 gewoon LED-verlichting, een elektrische starter en – wellicht het belangrijkste – een hedendaags remsysteem. In plaats van ouderwetse meuk is de R18 voorzien van schijven die het apparaat ook daadwerkelijk tot stilstand kunnen brengen.