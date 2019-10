Hier, de nieuwe BMW X5M/X6M met max. 625 pk!

Twee kanonnen van auto's in combinatie met de nodige praktische bruikbaarheid.

Met de IAA in Frankfurt nog vers in ons achterhoofd blikken autofabrikanten alweer vooruit op een andere belangrijke autoshow. In november barst de LA Autoshow los in het zonnige Los Angeles, Californië. Fabrikanten onthullen doorgaans auto’s op deze show die vooral relevant zijn voor de Noord-Amerikaanse markt met betrekking tot de verkopen. Vorig jaar onthulde Porsche hier bijvoorbeeld de nieuwe 992.

BMW heeft voor de LA Autoshow de M GmbH-varianten van de X5 en X6 in petto. Het zijn weer twee kanonnen van auto’s geworden. De basis ligt bij de inmiddels welbekende 4.4-liter V8 M TwinPower Turbo motor. In reguliere uitdossing levert het blok in de X5 M en X6 M 600 pk en 750 Nm koppel. Ga je voor de hardere Competition-uitvoering dan ligt het vermogen op 625 pk. Het koppel blijft met 750 Nm gelijk. In alle gevallen is de motor gekoppeld aan de achttraps M Steptronic automaat en M xDrive vierwielaandrijving. Tevens is een Active M differentieel van de partij. Naast extra vermogen voor de Competition, komt deze variant met standaard 21-inch (voor) en 22-inch (achter) velgen en een Track-modus.

De nieuwe BMW X5 M Competition doet het sprintje naar de honderd in 3,8 seconden. De X6 M Competition is nog eens 0,1 seconde sneller. Dat is tot 0,4 seconden sneller in vergelijking met de vorige X5 M en X6 M. De topsnelheid bedraagt 250 km/u, of 290 km/u met het M Driver’s Package

Hoewel het debuut al over een maand is op de Los Angeles Auto Show, moeten we nog even geduld hebben met betrekking tot de marktintroductie. Beide modellen staan vanaf april 2020 in de showroom. Een primeur voor deze BMW X5 en X6M is dat het voor het eerst bij een X-model mogelijk gaat zijn om een BMW Individual special paint te kiezen, aldus de Duitse autofabrikant.