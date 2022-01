Uitgesproken: de enige Java Green BMW X5 M Competition

Hoi, zie je mij aankomen? De enige Java Green BMW X5 M Competition ter wereld is op z’n zachtst gezegd opvallend.

Er is een reden dat dit de enige Java Green BMW X5 M Competition in de wereld is. Andere kopers hebben het simpelweg niet aangedurfd om zo’n uitgesproken kleur te kiezen op een X5. Een opvallend tintje zie je wel vaker op een M3 of op een M4, maar op een X-model is toch wat anders. Door de omvang en de grootte van het model val je dubbel op.

Het kon een koper uit de Verenigde Staten niets schelen. Hij wilde Java Green op zijn BMW X5 M Competition en deelde met trots de foto’s op Bimmerpost. En terecht, want: if you have it flaunt it. En stiekem staat het heel erg tof op de X5. In het interieur is gekozen voor wit leder om combinatie met zwarte details. BMW Catonsville in de Amerikaanse staat Maryland was verantwoordelijk voor het leveren van de auto.

Nu heeft deze Amerikaan nog de primeur, maar dit betekent niet dat het voor altijd de enige Java Green X5 M blijft. Misschien dat anderen geïnspireerd raken door deze configuratie en ook deze gedurfde BMW Individual kleur kiezen. Kom maar op.