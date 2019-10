Landhuis in Gelderland heeft opvallend gevulde garage

Weet jij ze allemaal te raden?

In het pittoreske Epe (Gelderland) staat dit enorme landhuis dat te koop wordt aangeboden. De woning van 509 m² staat op 4,1 hectare grond. Wie de randstad helemaal zat is met tractoren die snelwegen blokkeren: koop dit en ervaar een doodstille rust in het volle Nederland. Je moet wel van grasmaaien houden, een groot deel van de grond bestaat uit weiland, maar ook een paardenbak, erf en siertuin.

Het huis uit de jaren negentig komt met diverse bijgebouwen en een vrijstaande stenen garage. Volgens de advertentie op Funda is er capaciteit voor 6 auto’s. De collectie van de huidige bewoner(s) bestaat niet uit moderne Porsches, Ferrari’s of een Bentley. In dit geval staat er een oude Citroën en twee auto’s onder een doek. Een virtueel duimpje omhoog voor wie weet te raden wat er zich onder de doeken begeeft. De garage heeft vier deuren, waarvan er twee elektrisch bedienbaar zijn. Er is tevens een bergzolder in de garage.

De advertentie rept dat het 60 minuten rijden is naar de randstad. Woorden die bij sommigen als muziek in de oren klinken. Het landhuis en de serieuze lap aan grond komt ook met een serieus prijskaartje. De vraagprijs van het object bedraagt 2.495.000 euro.