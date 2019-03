Gelekt! BMW X5 M en X6 M in Competition-trim

De powergiganten zijn onderweg.

Op basis van de nieuwe BMW X5 en X6 heeft BMW nog geen M-uitvoering aangekondigd. Nog voor de Duitsers de kans krijgen dit te doen zwerven al plaatjes van de X5 M en X6 M op het grote boze internet. Het gaat in dit geval om de Competiton-uitvoeringen.

De Competition-reeks van BMW M is een nieuwe succesformule. Het begon met de M5 Competition en en de latere M2 Competition. In feite kenden we deze varianten voorheen als ‘Competition Package‘ op de M3/M4 en de M5/M6 van de vorige generatie, maar BMW leek het een beter idee om het pakket voortaan als apart model te lanceren. Dat hebben ze goed afgekeken van Mercedes en Audi, die precies hetzelfde doen met de S- en Plus-modellen.

Het mag dan ook geen verrassing zijn dat er Competiton-uitvoeringen komen van de X5 M en X6 M. Via Instagram-gebruiker wilcoblock en Bimmer Post kunnen we vroegtijdig kennis maken met de powerhokken. De verwachting is dat de X5 M en X6 M standaard 600 pk gaan leveren uit de bekende 4.4-liter twinturbo V8. Net als de M5 Competition, zullen de X5 M Competition en X6 M Competition 25 pk extra krijgen, wat het totaal brengt naar 625 stuks.

Beide olifanten doen het sprintje naar de honderd, naar verwachting, in minder dan vier seconden. Misschien maar goed ook, zeker gezien het uiterlijk van de X6 M..