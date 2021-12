Deze BMW X6 M laat 22 inch velgen klein lijken

Relatief gezien, dan.

De coupé-SUV is een hele goede kanshebber voor de titel ‘minst elegante carrosserievariant’. Het is bekend wie dit type auto gepopulariseerd heeft. Dat is allemaal de schuld van BMW. Oké, de SsanYong Acyton was er eerder, maar laten we wel wezen: SsangYong heeft de coupé-SUV niet populair gemaakt.

Een coupé-SUV is per definitie lomp, maar het kan natuurlijk altijd lomper. Laat dat maar aan de tuners over. Manhart is bijvoorbeeld weer bezig geweest met de X6 M. Het resultaat is deze MHX6 700 in de welbekende Manhart-kleuren.

Om de X6 M nog wat imposanter te maken is de auto rondom volgehangen met carbon opsmuk. In navolging van Mansory gebruikt nu ook Manhart volop forged carbon. Je weet wel, carbon met een keukenblad-patroon. Dit zien we niet alleen aan de buitenkant, ook in het interieur is Manhart niet al te zuinig geweest met dit spul.

Om de auto wat meer ‘coupé’ te maken en wat minder ‘SUV’, is de X6 M met 3 centimeter verlaagd. Verder is de auto voorzien van 22 inch velgen, die op een of andere manier niet eens extreem groot lijken. Het zal de zwarte kleur wel zijn. Of het feit dat een X6 eruit ziet als een gestrande walvis zonder staart.

Standaard levert een X6 M Competition 625 pk, maar daar heeft Manhart nog een schepje bovenop gedaan. Op basis van wat er op de vooruit staat zou je denken dat deze auto 700 pk heeft, maar nee, deze X6 heeft maar liefst 730 pk. Is deze auto tóch nog bescheiden. Het koppel is gestegen van 750 Nm naar 900 Nm.











Het geluid is dan weer niet bescheiden. Manhart heeft namelijk een roestvrijstaal uitlaatsysteem gemonteerd. Daardoor klinkt deze X6 M net zo subtiel als dat hij eruitziet. Het kan overigens erger: een tijdje terug liet Manhart een X6 M zien die voorzien was van nog meer carbon.