Audi RS 4 Avant (2019) staat fris naast de nieuwe RS 6 Avant

De broers hebben een vergelijkbaar uiterlijk.

Audi Sport trok recent het doek van de nieuwe RS 6 Avant, terwijl de RS 4 Avant alweer even meegaat. De huidige powerstation kwam in 2017 op de markt en nu voorziet Audi de auto van een update, met onder meer een verse front. Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de Duitsers hebben de 2.9-liter twin-turbo V6 gelaten voor wat het is. Aan het vermogen van 450 pk en 600 Nm koppel is niets veranderd.

Wel anders is, zoals gezegd, het uiterlijk, maar ook de introductie van MMI touch is nieuw. Dit is een 10-1-inch touchdisplay. Twee aanraakschermen, bekend van de A6 en A7, zit er nog niet in voor deze generatie. Het nieuwe front bestaat uit een vlakke en brede Singleframe-grille met de honingraatstructuur. Het nostalgische design-grapje met de sleuf vooraan de motorkap doet nu ook zijn intrede bij de RS 4 Avant. Daarnaast zijn de LED-koplampen nieuw. Aan de achterkant heeft Audi weinig gesleuteld. De achterbumper is nauwelijks anders in vergelijking met de pre-facelift.

Ondanks het feit dat het vermogen niet is toegenomen is de RS 4 Avant met ‘slechts’ 450 pk niet iets om je voor te schamen. 0-100 km/u is met 4,3 sec nog altijd rap en de topsnelheid ligt op 250 km/u. Met het optionele RS Dynamic Package ligt de top op 280 km/u. Met een fluwelen rechtervoet moet volgens Audi een gecombineerd verbruik van 8,2 l/100 km (WLTP) mogelijk zijn.

Wil je echt laten weten dat jij de nieuwe RS 4 Avant hebt, dan moet je voor één van de twee nieuwe kleuren kiezen. Audi introduceert Turbo blauw en Tango rood op deze facelift. De vernieuwde Audi RS 4 Avant wordt in december op de Nederlandse markt verwacht. De exacte specificaties en prijzen worden in aanloop naar de marktintroductie bekendgemaakt.