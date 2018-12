Hier, de nieuwe Ford Focus ST

Met de inmiddels welbekende kleur.

Ford heeft van de nieuwe Focus nog geen gepeperde ST-variant gepresenteerd. Je kon er donder op zeggen dat de autobouwer er natuurlijk wel mee bezig is. Nog voordat Ford zelf de aankondiging kan doen, deelt het grote boze internet foto’s van de nog niet onthulde Focus ST.

Het uiterlijk viel te raden. De nieuwe Focus ST lijkt iets minder uitgesproken te worden in vergelijking met de vorige generatie. De dubbele uitlaten in het midden zijn verdwenen. Ford grijpt weer terug op de Focus ST van twee generaties terug, door enkele pijpen aan weerskanten te installeren. De opvallende gele kleur is wel terug en het staat ook deze generatie Focus erg lekker.

Het interieur wijkt amper af in vergelijking met een reguliere Focus. We zien sportstoelen en een lederen stuurwiel met witte stiksels. Daarnaast is er een carbon-look toegepast op het dashboard.

Onder de motorkap zal weer een Ecoboost motor komen. In de huidige Mustang is dat een 2.3-liter, die goed is voor 290 pk. Dit Focus RS-blok ligt vermoedelijk straks ook onder de kap van de nieuwe ST. Kijkend naar de concurrentie zal de Focus ST niet zoveel vermogen krijgen als de Mustang, maar wel zijn voorganger gaan overtreffen. Gok op 275 pk, zodat de ST kan concurreren met onder meer de Hyundai i30N en de Mégane R.S. in dit druk bevochten segment.