Kabinet komt met veiligheidsmaatregelen voor het verkeer

Fans van overheidsdocumenten opgelet. Het kabinet heeft een bijlage gepubliceerd met tal van maatregelen met betrekking tot de verkeersveiligheid. Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 Veilig van deur tot deur is een rapport van 66 pagina’s (PDF) en staan vol plannen en ideeën van de overheid voor ’s Heeren wegen.

@jaapiyo heeft het rapport uitgeprint en zit nu vliegtuigjes te vouwen en naar @ikschrijfookoverautos te gooien. Dit, terwijl @autoblogger met 10 pagina’s naar de WC liep. @casperh en @wouter maken een kaartenhuis en ondergetekende mag het gaan hebben over de inhoud. Kern van het rapport is dat de overheid af wil van verkeersslachtoffers. Niet een beetje, nee, compleet. Helemaal. Basta. Dit vraagt om ingrijpende maatregelen. Ondanks het feit dat auto’s steeds veiliger worden, stijgen het aantal verkeersslachtoffers nog steeds. Dit verminderen, laat staan naar 0 brengen, is niet in één dag gedaan.

De focus komt daarom te liggen op situaties waar de meeste slachtoffers zijn te betreuren. Denk aan N-wegen, waar de overheid trajectcontroles voor heeft verzonnen. Maar ook op rotondes gaat vaak fout. Het kabinet wil zogenaamde expertteams inzetten die zich bezig moeten gaan houden met oplossingen. Hoe een kruispunt met verkeerslichten en rotondes nóg veiliger kunnen, want nog steeds gaat het vaak mis. Op basis van conclusies van de expertteams zullen de nodige rotondes of kruispunten verbouwd worden.

In de tussentijd zal er gekeken worden naar bestaande maatregelen. Zo gaat het kabinet bestuurders die met alcohol in het bloed rijden harder aanpakken. Er komen zwaardere straffen voor automobilisten die met drank op achter het stuur kruipen. Daarnaast krijgen bestuurders van snorfietsen, bromfietsen en brommobielen met dezelfde alcoholpromillages te maken als bestuurders van een reguliere auto. Ze kunnen tevens een geschiktheidstest krijgen, net als automobilisten die met drank op achter het stuur zijn betrapt.

Wie een medische aandoening heeft, zoals bijvoorbeeld ADHD, krijgt vanuit het CBR meer voorlichting en er komen betere keuringen. Ook hiermee hoopt het kabinet de veiligheid op de weg te vergroten. Tevens gaat het praktijkexamen van het CBR voor de auto op de schop.

Ook fietsers gaan iets merken van het rapport. De overheid wil het dragen van een helm voor fietsers gaan stimuleren. In tegenstelling tot diverse andere landen, zal het dragen van een helm niet verplicht worden op de fiets. Wel kun je Postbus 51-spotjes op de TV verwachten waar lachende fietsers een helm dragen in een grote blije wereld.

Het is nog maar de vraag of deze plannen effect gaan hebben. Bij het vorige rapport met betrekking tot de verkeersveiligheid lag er ook een focus op het minderen van verkeersslachtoffers, maar dit had niet het gewenste effect. Het was de bedoeling dat tegen 2020 het aantal gewonden in het verkeer onder de 10.600 zou blijven, met minder dan 500 slachtoffers per jaar. Het aantal slachtoffers is juist toegenomen. Om dit helemaal naar 0 te krijgen lijkt voorlopig op wishful thinking.

Foto: een SL65 AMG in botsing met een VW Lupo via @firett op Autojunk