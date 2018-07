Ford Focus 2018: rijtest en video

De nieuwe Focus moet weer de leukst rijdende auto in zijn klasse worden, aldus Ford. We hebben voor je uitgezocht of dat gelukt is.

[Eerst kijken, dan lezen? Bekijk de video HIER]

Laten we echter beginnen met de grootste verbetering van de Focus: het interieur. Doordat Ford de auto een vijf centimeter langere wielbasis heeft weten te geven en er flink gespeeld is met het interieurdesign, is het interieur vooral een stuk ruimer geworden dan de vorige Focus. En ook niet onbelangrijk: er zijn 50 procent minder knoppen in dit interieur te vinden. De nieuwe Focus voelt daardoor een stuk volwassener en fraaier van binnen. Het dashboard is wat opgeschoven richting de voorruit, waardoor je meer ‘lucht’ hebt ten opzichte van de vorige, wat krap aanvoelende Focus.

Daar waar knoppen verdwenen zijn, zijn de functies verschoven naar één van de twee schermen in de auto. De één prijkt middenop het dashboard en herbergt alle logische zaken zoals de entertainment, navigatie en klimaatcontrole opties. Het SYNC-systeem is verder voorzien van een mogelijkheid om apps te downloaden, zodat je de functionaliteit naar eigen smaak een beetje kunt uitbreiden. Ook aanwezig: Apple Carplay. Maar als je dat wil gebruiken wordt wel je navigatie om zeep geholpen, inclusief al je waypoints. Niet heel handig, maar gelukkig kennen we ook nog geen merken die Carplay wel goed weten te integreren met de eigen software, dus waarschijnlijk ligt de schuld hier niet bij Ford, maar bij Apple.

In het scherm tussen de tellers vinden we de functies die met rijden te maken hebben. Instelling van de veiligheidssystemen (BLIS, cross-traffic alert, pre-collision assist, evasive steering, etc.) en assistentiesystemen (adaptive cruise control, lane-keep assist, active park assist, etc) zijn hier te vinden. Verder kan er gescrolld worden tussen een aantal verschillende weergaven, zoals de navigatie, efficiency en andere zaken.

Het interieur is verder afgestemd op de gekozen uitvoering, in ons geval de ST Line. Dat betekent sportstoelen, rode stiksels en carbon-look elementen in het dashboard. De stoelen geven lekker wat zijdelingse steun terwijl het sportstuur ook lekker in de hand ligt. Het aantal fysieke knoppen is dus teruggebracht, alleen rond de pook vinden we er nog een paar, waaronder een sneltoets voor het instellen van de Heads Up Display (de Focus is de eerste Europese Ford met dit systeem) en een knop voor het instellen van één van de drie standaard aanwezige rijmodi: Eco, Normal of Sport.

Uiteraard kiezen wij voornamelijk die laatste, want we houden van sturen en de Ford Focus is al twintig jaar één van de best sturende auto’s in zijn klasse. Kan de nieuwe generatie die grote schoenen vullen? Daar komen we nog op terug, maar laten we eerst nog even het uiterlijk behandelen.

De Focus heeft een grotere wielbasis, maar is qua buitenmaten vrijwel identiek aan zijn voorganger. De wielen staan dus meer op de hoeken en dat zou de proporties ten goede moeten komen. Toch is er iets aan het uiterlijk wat niet helemaal lekker is als je het mij vraagt. Ik kan er niet goed de vinger op leggen, maar ik vind het een beetje een generiek design. Of het komt door de vlakker liggende A-stijl, langere motorkap of gewoon door het geheel: het weet me niet echt te pakken. Het is zeker geen lelijke auto, maar ik word ook niet heel warm van het uiterlijk.

Wat dat uiterlijk betreft: er zijn verschillende smaken ST: de “gewone” Trend, de ST-Line die wij hebben, de Active (hoog op de pootjes), de Vignale en de Wagon die ook weer als ST-Line leverbaar is, bijvoorbeeld, maar dat terzijde. Natuurlijk helpt het wel dat wij een lekkere felblauwe ST-Line hebben, maar ook die staat op de standaard 17-inch wielen (minder sportieve uitvoeringen beginnen bij 16-inch overigens). Dikkere bumpers, zwarte accenten, een fijne dakspoiler: sportievere looks zijn altijd beter. Maar sluit dat uiterlijk vertoon ook aan bij de rij-eigenschappen?

Onze ST-Line heeft de dikste driecilinder in het vooronder die je op dit moment kan krijgen: 182 pk sterk en feitelijk een licht teruggetunede variant van het 1.5 blok uit de Fiesta ST. Andere leverbare motoren zijn de 1.0 met 100 of 125 pk en de 1.5 met 150 pk. Ook diesels zijn leverbaar: 95, 120 en 150 pk zijn daar de opties. Dit blokje met 182 pk is in ieder geval lekker potent. Bovendien is er iets aan driecilinders dat ze gewoon erg lekker doen klinken, naar mijn bescheiden mening. Exacte prestatiecijfers heeft Ford nog niet vrijgegeven, maar het blokje sleurt er lekker aan en voelt serieus vlot. Alleen heuvel op zou er soms iets meer koppel mogen zijn, want dan moeten we soms wel erg ver terug in de versnellingen om een beetje gang te houden. De 182 pk ST-Line is overigens niet leverbaar met de nieuwe achttraps automaat, daarvoor moet je een stapje terug op de vermogensladder. De handgeschakelde zesbak doet zijn werk goed: korte slag, lekker precies, erg fijn.

En dan dat sturen. Zoals gezegd: de nieuwe Focus heeft onmogelijk grote schoenen om te vullen. Toch lijken ze er wederom in geslaagd. Er is veel grip, de voorwielen bijten zich heerlijk vast als je een bocht in stuurt en de auto blijft lekker neutraal. Rem je echt hard in, dan kan je de achterkant ook nog wel een klein beetje mobiel krijgen, maar eigenlijk leent de auto zich beter voor efficiënt en snaarstrak een bocht rond. Dat is mede te danken aan een 20% stijver chassis, maar in geval van de ST-Line ook aan de 10 mm verlaging. Bovendien zijn de krachtigere motoren uitgerust met onafhankelijke achterwielophanging (de minder dikke motoren krijgen een torsie-as).

Qua stuurgevoel doet de Focus het simpelweg erg goed. Het is geen hydraulisch systeem, maar je hebt het gevoel dat je direct in contact staat met de voorwielen, iets wat sommige concurrenten minder goed voor elkaar lijken te krijgen. De remmen laten ons ook niet in de steek, tijdens vlotte bergritten heb ik geen fading kunnen bespeuren. De ESP kan overigens niet helemaal uit, maar eigenlijk kom je ook nooit echt in een situatie waarin dat in de weg zit. Behalve misschien bij écht hard een haarspeld uit. Dan voel je het binnenste voorwiel een beetje afremmen om een ‘one-wheel-peel’ te voorkomen.

Al met al doet de nieuwe Focus het écht heel erg goed en dat doet ons verlangen naar de dikkere uitvoeringen zoals de Focus ST en de Focus RS. Wil je een nieuwe Focus rijden, dan kan dat vanaf €23.765 voor een 100 pk sterke 1.0 Trend. Wil je de 182 pk versie die wij reden, dan zul je minstens €30.565 achter moeten laten. Filmpje!