Geil op deze zalige collectie van ruim 140 youngtimers

Grijp maar naar dat doekje, anders bevochtig je je broekje.

Het gebeurt maar zelden dat een collectie met een omvang als deze in zijn volledigheid beschikbaar wordt gesteld. Wanneer dit gebeurt, is de kans nog kleiner dat het de moeite is om erover te schrijven. Dat is bij deze verzameling youngtimers wel anders, want de meer dan 140 exemplaren tellende collectie is even uniek als waardevol. RM Sotheby’s zal de collectie de komende maanden, verdeeld over een aantal veilingen, aanbieden.

De collectie, die altijd heeft toebehoord aan één eigenaar, bestaat uit allerlei begerenswaardige bolides uit de jaren ’80, ’90 en 2000 en is grotendeels door de verzamelaar bijeengezocht uit jeugdsentiment. In de verzameling vinden we auto’s vanuit allerlei hoeken van de wereld.

Ondanks het feit dat de verzameling zeer gevarieerd is, herkennen we een duidelijke voorkeur voor de betere Europese (Duitse) automobiel. De collectie bestaat om precies te zijn uit 34 Mercedes-Benz’, 27 BMW’s, 12 Rolls-Royces, 11 Bentley’s, 8 Porsches, 8 Jaguars, 7 Ferrari’s, 4 Aston Martins, 2 Renaults, 2 Morgans, een Audi, Lotus en een Lamborghini. Daarnaast vinden we in de collectie ook klassiekers van Nissan, Acura, Mazda, Toyota en Mitsubishi. Tenslotte zitten er hier en daar ook een Cadillac en Chevrolet tussen.

Uiteraard is een dergelijke verzameling niets zonder een paar conrete voorbeelden te noemen, dus hieronder kun je een handvol fijne exemplaren uit de collectie vinden. In de komende maanden zullen we ongetwijfeld een aantal van deze bolides bespreken, wanneer het veilinghuis meer individuele informatie over de auto’s beschikbaar maakt.

– Renault R5 Turbo (1985)

– BMW Alpina B7 Turbo S (1982)

– Mercedes-Benz 500 SEC AMG 6.0 Wide Body (1989)

– Acura NSX

– Ferrari Superamerica (2006)

– BMW 850 CSi (1994)

– Porsche 911 Turbo 3.6 (1994)

– Toyota Supra

– Porsche 928 GTS (1992)

– Nissan 300ZX Twin Turbo