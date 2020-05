Hier, een BMW M8 GTE die níet te groot is

De BMW M8 GTE maakte furore door zijn flinke formaat. Daar heeft deze versie geen last van: zoals je wellicht al hebt ontdekt is het een trapauto.

Sommige autofanaten bouwen zichzelf op. Ouders die niks hebben met auto’s en toch al vanaf jonge leeftijd merken dat ze een petrolhead op de wereld hebben gezet. Daar doe je niks aan, ook niet voor andere hobby’s en fascinaties.

Met de paplepel ingieten

Een steuntje in de rug kan wel. Als papa of mama verzot is op bijvoorbeeld BMW, dan kun je je kind een hoop stille hints geven om hem of haar een BMW-fan te maken. Een manier is de merchandise. En misschien dat je kleinste niet perse vrolijk wordt van een grijze windstopper met een piepklein BMW-logootje, maar je kan ook een BMW als eerste auto geven.

Trapauto

Of je nou eentje had, wel eens naar Verkeerspark Assen ging of gewoon het concept fascinerend vond: een goede manier om je kind warm te laten lopen voor auto’s is een trapauto. Het heeft een beetje zijn betekenis verloren, daarover zo meer. Feit blijft dat het voor vele petrolheads-to-be helemaal het einde is voor kindertijd-maatstaven. Wie de BMW-liefde echt op vroege leeftijd wil beginnen, kan aan de slag met de nieuwe trapauto van BMW.

Gargantuesk

Het gaat om een trapauto van de BMW M8 GTE, een auto die op het internet voor de nodige ongein zorgde. De lange-afstandsraceversie van de BMW 8 Serie is namelijk vrij fors vergeleken met zijn rivalen. In theorie heb je dat probleem niet met de kleine M8 GTE. Die is net groot genoeg voor een jonge BMW-fanaat.

BEV

De BMW M8 GTE trapauto is technisch gezien geen trapauto. We hadden het net al over de verloren betekenis van een trapauto: net als vele soortgenoten is het een heuse BEV. Geen pedalen en ketting in deze M8, je zou ook eens beweging krijgen. Nee, twee pedalen en een kleine oplaadbare batterij. De snelheid van de BMW M8 GTE trapauto is zo’n 4 kilometer per uur. Je wint er geen 24 uur van Le Mans mee, maar goed, dat deed de echte M8 GTE ook niet. Er zitten er speakers in die ‘echt BMW-geluid’ creëren, dat is dan wel weer net als echte BMW’s. Wat serieus tof is: er zit ook een MP3-aansluiting in, zodat je naar muziek kan luisteren tijdens het rondraggen in de trap, eh, kinderauto. Te hard raggen kan bijna niet, de zitting is een echte racekuip die alles goed op zijn plaats houdt.

Kopen!

We hebben nog geen BMW-webshops kunnen vinden waar de BMW M8 GTE trapauto te koop is in Nederland. De internationale richtprijs ligt rond de 330 euro. De kiddie car maakt deel uit van de BMW lifestyle collection van 2020. Verwacht: binnenkort.