RAI Vereniging: autorijbewijs op zak, dan ook motorrijbewijs

Een versoepelde eis voor bezitters van een autorijbewijs om ook een motorrijbewijs te mogen halen: RAI Vereniging ziet het wel zitten.

Sommige autofanaten zien de passie niet zo aan motorrijden. Andersom zijn er juist motorrijders die nooit meer zich in zo’n koektrommel met ramen willen voortbewegen. En de middencategorie, die van beide markten thuis is, heeft gewoon voor beide een rijbewijs en idealiter zelfs een auto én een motorfiets in de garage.

Why not both?

Als je je rijbewijs B haalt, krijg je rijbewijs AM (bromfiets) erbij. Dit omdat je de nodige theorie voor een brommerrijbewijs ook krijgt bij een autorijbewijs. Op de motorfiets ligt het iets anders. Je moet apart examen doen en dan is er ook nog onderscheid tussen de drie categorieën A1, A2 en A (bij A1 en A2 gelden maximumeisen voor de motorgrootte van de motorfiets die je mag besturen). Omdat een motor net even iets anders bestuurd moet worden dan een auto is dat ook logisch. Bovendien mag je uiteraard ook een motorrijbewijs halen zonder rijbewijs B op zak te hebben.

Huidige tijd

Bij het autorijbewijs en het motorrijbewijs komt toch een groot deel van de theorie overeen, omdat motorrijders grotendeels dezelfde regels moeten volgen als automobilisten. Door de nieuwe tijd het ‘nieuwe normaal’, de anderhalvemetersamenleving, is er behoefte aan individuele mobiliteit. Dat zegt RAI Vereniging, die nu pleit voor het afschaffen van het theorie-examen voor automobilisten. Zo wordt het aantrekkelijk voor automobilisten om snel hun motorrijbewijs te halen en met de helft van hun wielen op pad te gaan.

Keuzevrijheid en individualiteit

Het probleem is dat het land langzaam weer open gaat. “Op het moment dat iedereen massaal in de auto stapt, groeit weer de druk op ons wegennet”, aldus voorzitter RAI Vereniging Steven van Eijck. “De motor sluit goed aan bij de wens voor meer individueel vervoer in de 1,5m samenleving, zonder dat het risico op files te veel toeneemt. Wij willen zorgen voor meer keuzevrijheid voor de reiziger en mogelijk maken dat het eenvoudiger wordt om tussen vervoersmiddelen te switchen en op een lichte motorfiets te stappen.”

Volg het voorbeeld

Het idee komt op Europese schaal ook bepaald niet uit de lucht vallen. Al dertien Europese landen, waaronder Duitsland en België, hebben het behalen van een motorrijbewijs al verlicht voor mensen met een autorijbewijs. Dat doen ze dus door het afschaffen van het theorie-examen. Nederland kan dit snel volgen. Wel stelt RAI Vereniging voor om een paar randeisen te vermelden. Je moet ten minste 24 jaar oud zijn, al vijf jaar geen verkeersdelicten hebben begaan en het praktijkexamen lichte motor (A1) hebben behaald. Dan mag je een tweewieler aanschaffen en zo vrij als een vogel de weg op.

Volgens Van Eijck is de motor een ideale oplossing voor de drukte. Ze hebben het voorstel dan ook direct gericht aan de bijbehorende minister, in dit geval Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. En over dat ‘niet uit de lucht vallen’ gesproken: we zeiden het toch!

Foto: sommige AB-lezers kunnen al kiezen tussen een auto of motor, door @thomcarspotter op Autojunk.