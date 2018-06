Schuddenbuiken! Het web trollt de joekelige BMW M8 GTE

Humor om te lachen.

De 24 uur van Le Mans (verslag) was dit jaar, laten we eerlijk zijn, een tikje saai. De Toyota’s waren te goed, de weergoden hadden er geen zin in om voor opschudding te zorgen en hele heftige crashes bleven uit. Voor de spanning in de race moesten we uitwijken naar de strijd in de GTE-klasse, die dankzij soms haast obsessieve tweaks in de Balance of Performance tegenwoordig vrijwel altijd resulteert in een zeer close gevecht.

De race werd uiteindelijk gewonnen door de Porsche met de beste livery van het hele veld, namelijk de 911 die leek op een roze varkentje. Toch werd de show ook deels gestolen door de gigantische BMW M8 GTE. Op de redactie hadden we al snel de vergelijking gemaakt met de Audi V8 Quattro DTM uit de vroege jaren ’90.

De Bimmer doet al even mee in het veld, maar klaarblijkelijk viel het velen nu pas op wat een slagschip het eigenlijk is op zo’n circuit. En dankzij epische internationale fotoshopskills en de magie van het internet, is de M8 GTE nu uitgegroeid tot een ‘meme’.

Enkele geinponems vonden het namelijk een tof idee om de groot(s)heid van de M8 nog wat uit te vergroten. Dat escaleerde vervolgens en heeft geleid tot wat hilarische plaatjes. Onze vrinden van Jalopnik maakten een compilatie van de beste inzendingen. Check ze uit, in de gallery!