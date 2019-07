707 pk sterke Jeep Trackhawk: rijtest en video

Bigger, better en vetter. Dat is zo’n beetje het recept wat Jeep volgde om van de Grand Cherokee de Trackhawk. Het is in ieder geval de SUV met de meeste pk’s en met één van de gaafste namen die ooit aan een auto is gegeven. Dat kan je overigens wel aan Amerikanen over laten, maar dat geheel terzijde.

[Eerst kijken, dan lezen? Bekijk de video HIER!]

Trackhawk. Wie verzint dat? Als grap verbasteren we het naar trekhaak, maar dat is omdat we graag dingen een beetje downplayen. De ruige naam past in ieder geval bij een ruig uiterlijk en nog ruigere aandrijflijn. Er zijn zat andere SUV’s die een V8 onder de motorkap hebben, maar vergeleken met de Trackhawk lijken de meeste tamme cavia’s. De V8 is namelijk 6.2 liter groot, exact het formaat van het befaamde atmosferische AMG 63 blok, maar dan met wat extra’s in de vorm van een supercharger. Die monteerden ze bij AMG overigens ook wel eens op een V8, maar die was dan slechts 5,5 liter groot. See where we are going here?

Het resultaat is verbluffend: qua aantal koppels moet de Trackhawk met 875 Nm, de dieselbeul SQ7 en Bentayga Speed met W12 nog voor laten gaan met 900 Nm’s. De supercharger draait trouwens maximaal 14.600 toeren, vandaar dat het hoge, gillende geluid in het middengebied, daarboven overstemt de uitlaat dit ruimschoots. De toevoer van koele buitenlucht naar de compressor vindt plaats via een luchthapper in het onderste deel van de voorbumper, op de plaats van de mistlamp aan bestuurderszijde. Deze draagt ook bij aan de luchttoevoer naar het 92mm-gasklephuis.

Als er één auto is waarbij al het gaaswerk in voorbumper en motorkap functioneel is, moet de Grand Cherokee Trackhawk zijn. Voor koeling neemt de Trackhawk maximaal 30.000 liter per minuut tot zich om via een koelsysteem dat met een lage bedrijfstemperatuur werkt. Waterpomp, expansiereservoir, ladekoelers en leidingen zijn zo ontworpen dat de temperatuur van de inlaatlucht onder extreme omgevingscondities niet hoger wordt dan 60 °C.

Qua vermogen is de Trackhawk dan ook met stip de sterkste SUV van dit moment. Maar liefst 707 pk perst de supercharged Hemi V8 eruit, dat is ruim 50 paarden meer dan een Lamborghini Urus. Bij Jeep zijn ze niet zo van de halve maatregelen, als het dan veel moet zijn, dan zorgen we er voor dat het ook echt veel wordt.

Alle meetwaarden zijn bizar, hoewel je om de topsnelheid van 290 km/u behoorlijk grote ballen moet hebben. Heel lekker rechtuit spoort de Trackhawk boven pakweg 240 km/u bij en remmen vanaf die snelheden heb je wat meer zijdelingse ruimte (lees wat extra banen) nodig de snelheid er weer af te schudden. De remvertraging an sich is indrukwekkend, hoewel je ook merkt dat er nogal wat massa doorduwt op de voorwielen en/of dat je stiekem altijd net iets harder rijdt dan je bedacht had. Vanaf 100 km/u staat de Trackhawk in 35 meter stil met dank aan het Brembo-remsysteem met inwendig geventileerde 400mm-schijven met zeszuiger remklauwen op de vooras. Achter zijn de schijven ook inwendig geventileerd en 350mm groot. Keramische remmen zijn niet leverbaar, maar zouden wel hun plek hebben op de Trackhawk.

Alleen hard rechtuit?

Heel Amerikaans noemt Jeep hoe de Grand Cherokee Trackhawk het doet op een cirkelbaan, daar kan de power-SUV een zijwaartse versnelling van 0,88 g halen. Mocht je graag rondjes rijden op een rotonde, dan is dit cijfer een indicatie hoe hard dat ongeveer zou kunnen. Voor een auto van dit formaat en gewicht is het geen slechte score, de hoeveelheid grip is zeker niet slecht. De Trackhawk is echter ook geen auto die zijn gewicht, formaat en afkomstig helemaal weet te verbergen. Porsche SUV’s kunnen wat lichtvoetigs hebben, de Trackhawk gaat hard, maar superverfijnd is het niet. Of dat erg is, is een tweede, sterker nog: het is ook wel weer vermakelijk. De Trackhawk is de moderne musclecar: de carrosserie die je vrouw wilt (omdat die zo lekker praktisch is), gecombineerd met de motor die jij wilt. Rechtdoor gaat de Trackhawk nog wel eens wat (Europese) performance-auto’s verschalken, in bochten niet. Erg is dat niet, de attractie van de Trackhawk zit niet in een extreem uitgebalanceerd weggedrag, wel in het volledig vernederen tijdens het uit de bocht accelereren. Het Quadra-Trac® 4×4-systeem met elektronisch geregeld sperdifferentieel (ELSD) in de achteras geven de Trackhawk veel tractie, maar de supercharged V8 weet het rubber alsnog over het wegdek uit te smeren indien nodig.

Inclusief gratis workout

Standaard heeft de Grand Cherokee Trackhawk een Launch Control-systeem dat de aansturing van de motor, transmissie, aandrijflijn en schokdempers schijnt te coordineren. Mij is vooral bij gebleven dat je het zelf het toerental kan (en moet) kiezen waarop je wilt dat de launchcontrol gaat opereren. Ieder toerental wat je nu in je hoofd hebt is al te hoog. Echt, de V8 is zo krachtig dat je met een bijna lachwekkend laag toerental de Trackhawk al door de remmen heenduwt, want de koppelomvormer van de automatische versnellingsbak bouwt al lekker druk op. Oh ja, gelieve met volle kracht het rempedaal in te drukken. Als je jezelf uit je stoel drukt, dan is het zo ongeveer goed. Toegegeven de sprint is daarna erg vermakelijk.

Prijs en conclusie

Van de prijs sla je steil achterover, maar dat bijna volledig op het conto van de onvrijwillige bijdrage die moet worden gedaan aan de staatskas. De prijs zonder belastingen valt namelijk nog wel mee: 105k, daar bovenop komen ruim 22 mille aan BTW en 109.602 euro aan CO2 gerelateerde BPM. Totaal blijft de teller op 238.710 euro staan. Daarvan is meer dan de helft belastingen.

In Nederland was in ieder geval één iemand prettig gestoord genoeg om er in te gaan rijden: YouTube ster Enzo Knol, hoewel hij nu een stapje terug heeft moeten doen en een Urus is gaan rijden. De aanschaf, runningcosts en afschrijving zijn niet bepaald mals, maar dan rijd je wel iets unieks. Filmpje!