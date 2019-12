Tesla-concurrent trekt 1,1 miljard euro aan investeringen aan

De EV-nieuwkomer Rivian flikt het opnieuw om investeerders te vinden.

Al eerder investeerden grote bedrijven als Ford, Amazon en Cox Automotive in de nieuwkomer. Rivian is een fabrikant voor elektrische auto’s. De eerste productiemodellen van het merk rollen pas eind 2020 de productieband af. Toch hebben investeerders veel vertrouwen in de technologie en producten van Rivian. Het bedrijf heeft namelijk al een groot kapitaal tot zich weten te nemen. Nu is er opnieuw een financiering van 1,3 miljard afgesloten onder leiding van T. Rowe Price.

De investering van 1,3 miljard dollar (omgerekend 1,1 miljard euro) zorgt er niet voor dat het bedrijf nieuwe bestuurders krijgt. De nieuwe aandeelhouders hebben puur een financiële rol. Oprichter van Rivian, RJ Sparingen, zegt blij te zijn met het vertrouwen dat deze aandeelhouders hebben. Zij vertrouwen volgens hem in het team, de producten, technologie en de strategie. In februari 2019 werd al een investering van 700 miljoen dollar gedaan, de grootste investeerder bleek Amazon. Ford heeft ook 500 miljoen dollar in het bedrijf ingebracht en wil gaan samenwerken aan een voertuig. In september werd door Cox Automotive ook nog eens 350 miljoen dollar geïnvesteerd. Mogelijk gaat dit zorgen voor een samenwerking op gebied van logistiek en service.

Nu op naar het autonieuws. Rivian wil zich kenmerken door prestaties, off-road mogelijkheden en nut. Tot nu toe staan er 2 productiemodellen op de planning. De R1T is een pick-up met vierwielaandrijving, off-road moet hiermee wel lukken. Elk wiel krijgt een eigen elektromotor en met de grote accu moet hij een bereik krijgen van maar liefst 644 km. Op deze manier kan hij zich prima meten met concurrenten die nog een verbrandingsmotor gebruiken. Op de Overland Expo was te zien dat de pick-up ook geschikt is voor de kampeerders onder ons. Optioneel is namelijk een uittrekbare keuken met 2 elektrische pitten om de kookkunsten te demonstreren. De R1S is de cross-over van het merk. Deze SUV biedt plaats aan 5 of 7 personen en mag ook gebruik maken van het grote bereik.

Amazon heeft 100.000 elektrische bestelwagens besteld waarvan er 10.000 al in 2022 geleverd gaan worden. Ondanks deze grote bestelling is de fabrikant nog steeds voornemens om eind 2020 de eerste auto’s van de band in de oude Mitsubishi-fabriek in Normal (Illinois) te laten rollen. Rivian heeft de grote wens om de R1T eerder op de markt te krijgen dan de Cybertruck van concurrent Tesla. De eerste Rivians zijn voorbestemd aan de VS maar daarna zullen we de robuuste modellen ook in Europa terug gaan vinden.