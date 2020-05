Geen Dutch GP in 2020, nog onduidelijkheid over 2021

Zoals verwacht gaat de Grand Prix van Zandvoort dit jaar niet door.

Eerder deze maand zou het F1-circus voor het eerst in meer dan 30 jaar neerstrijken op Zandvoort. We weten allemaal hoe en waarom de race niet kon doorgaan. Er bestond nog een mogelijkheid dat de race later dit jaar verreden zou worden, maar door die mogelijkheid is nu officieel een streep gegaan.

De organisatie van de Dutch GP heeft bekendgemaakt dat de GP van Zandvoort is verplaatst van 2020 naar 2021. Er zijn nog onduidelijkheden over een nieuwe datum. Het is immers niet bekend of de F1 corona-proof is in mei 2021.

Sportief directeur Jan Lammers legt uit dat de F1-organisatie heeft gevraagd of de Dutch GP zonder publiek alsnog in 2020 kon worden verreden. Volgens Lammers was dit echter geen mogelijkheid omdat ze simpelweg een race zonder publiek niet zien zitten.

Fans die een ticket hadden gekocht voor het raceweekend van dit jaar hebben het recht om hun geld terug te krijgen. Het is ook mogelijk om de kaartjes te houden. Ze blijven namelijk geldig als toegangsticket voor de Dutch Grand Prix in 2021. Als die wel doorgaat tenminste.