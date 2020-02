Volkswagen Caddy: uitgebreid kennismaken met VW’s nieuwste

De belangrijkste dingen die je moet weten over de nieuwe Volkswagen Caddy check je in dit artikel.

Na een uitgebreide teaser campagne was het gister eindelijk zover. Volkswagen Bedrijfswagens trok het doek van de nieuwe Caddy. De presentatie ging gepaard met een opmerkelijke bruine auto en wat informatie over de uitrusting en de motoren. In een later stadium is er meer info naar buiten gekomen en in dit artikel behandelen we de speerpunten.

Allereerst zien we Caddy’s op de foto zoals je de bedrijfswagen ook in het echt gaat zien. De bruine introductiekleur valt op, maar de meeste ondernemingen zullen de Volkswagen in het wit of grijs willen. Met de nieuwe foto’s krijgen we al een betere indruk wat we kunnen verwachten van de bestelauto in het Nederlandse straatbeeld.

Motoren

De Volkswagen Caddy komt met een aantal TDI-varianten op de markt. De vermogens variëren van 75 tot en met 122 pk. Daarnaast komt er ook een TGI-variant op aardgas. Volkswagen zegt pas in juli met definitieve cijfers te komen over de prestaties en het verbruik van de Caddy. De motoren voldoen in elk geval aan de Euro 6 emissies die in 2021 van kracht worden.

Size matters

Wat opvalt is de langere wielbasis en de grotere wielen. De wielbasis van de korte versie is 73 mm langer in vergelijking met de vorige Caddy. Daarnaast is de laadruimte 50 mm breder en 7 mm hoger vergeleken met zijn voorganger. De totale laadcapaciteit is gegroeid tot 3,3 m3. Met de grotere laadopening kun je met de nieuwe Caddy een europallet overdwars inladen. De Caddy Maxi heeft een 139 mm langere schuifdeur en een laadcapaciteit van 4,0 m3. Je kunt hier twee europallets in kwijt.

Interieur

De bedrijfswagen inrichting lijkt meer op dat van een personenauto dan het klassieke interieur van een ‘busje’. De cockpit is digitaal en in het midden is een groot scherm voor de infotainment. Er is een 230 Volt-aansluiting en de passagiersstoel is neerklapbaar. Er komt dan een tafeltje tevoorschijn. De laadruimte van de Caddy kan afzonderlijk worden geopend of gesloten.

Assistentiesystemen

De bedrijfswagen is optioneel uitgerust met 19 verschillende assistentiesystemen. Zaken als Adaptive Cruise Control, Emergency Assist, Trailer Assist, Side Assist en Rear Traffic Alert zijn verkrijgbaar op de Caddy.

Leverbaar

De publieke onthulling is in maart op de Autosalon van Genève. De bedrijfswagen komt pas eind 2020 op de markt. De Caddy Maxi volgt begin 2021. Informatie over uitvoeringen, prijzen en specificaties voor de Nederlandse markt worden in een later stadium bekendgemaakt.