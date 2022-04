Hier heb je de grootste (en kleinste) kans om te slagen voor je rij-examen

Dankzij het Grote Rijexamen Onderzoek weten we waar en wanneer je het beste af kunt rijden.

Het is toch een spannend moment voor velen: je rij-examen. En dan vooral het praktijkexamen. Bij je theorie-examen is het gewoon een kwestie van leren, maar bij je praktijkexamen weet je nooit van te voren wat voor je situaties je tegen gaat komen. Je moet ook gewoon een beetje geluk hebben.

Een rij-examen zal altijd onvoorspelbaar blijven, maar er zijn ook keiharde statistieken. Op sommige plekken en tijdstippen is de kans dat je slaagt gewoon groter. Dankzij het Grote Rijexamen Onderzoek van FBTO weten we waar en wanneer je de meeste kans van slagen hebt.

Normaalgesproken is de kans dat je slaagt ongeveer 50-50, want gemiddeld gezien slaagt 52,5% van de kandidaten. Toch kan de kans aanzienlijk groter of kleiner zijn, afhankelijk van de locatie waar je lest en afrijdt.

In de Utrechtste gemeente Stichtse Vecht heb je bijvoorbeeld een significant grotere kans op een goede afloop. Met 68,9% ligt het slagingspercentage daar namelijk het hoogst. Dit is dus the place to be als je wilt slagen.

De volledige top 10 van gemeentes met het hoogste slagingspercentage ziet er zo uit:

Stichtse Vecht (68,9%) Hellendoorn (65,2%) Eersel (64,8%) Putten (64,4%) Stein (63,8%) Geldrop-Mierlo (63,8%) Hilversum (63,8%) West Betuwe (63,5%) Huizen (63,4%) Sittard-Geelen (63,2%)

De volgende vraag is natuurlijk: waar ben je juist het slechtst af? Nou, vooral in Zuid-Holland is het een drama. Negen van de tien slechtst scorende gemeentes zijn in deze provincie te vinden. In Maassluis heb je de kleinste kans om te slagen: 35,8%. De kans dat je zakt is daar bijna dubbel zo groot als in de gemeente Stichtse Vecht.

De hele top 10 van gemeentes met het laagste slaginspercentage ziet er zo uit:

Maassluis (35,8%) Capelle a/d IJssel (35,9%) Schiedam (36,5%) Vlaardingen (37,7%) Rotterdam (38,7%) Zeist (40,7%) Den Haag (41,2%) Barendrecht (43,6%) Papendrecht (44,1%) Zwijndrecht (44,9%)

FBTO heeft ook nog gekeken in welke week je het beste af kunt rijden. Wat blijkt? Je kunt het beste examen doen tijdens de kerstvakantie. In week 52 ligt het slagingspercentage 2,4% hoger dan normaal. Ook in de meivakantie heb je een grotere kans om te slagen.

Conclusie? Je hebt de grootste kans om te slagen als je in de kerstvakantie afrijdt in Loenen aan de Vecht. En dan het liefst rond 9 of 10 uur ’s ochtends. Als je dan ook nog voor een faalangstexamen gaat kan er helemaal weinig mis gaan.

Bron: Het Grote Rijexamen Onderzoek

Foto: @stephenotto