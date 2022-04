Ford Mustang Mach1 rijtest en video, V8 met handbak!

De Ford Mustang Mach1 laat zich het beste vergelijken met de Siberische tijger. Een krachtig, puur en schitterend wezen, maar helaas wel met uitsterven bedreigd.

De toekomst van Ford

Vanaf 2030 biedt Ford in Europa enkel nog volledig elektrische personenauto’s aan. En vanaf 2026 krijgt elke Ford een volledig elektrische of plug-in hybride-aandrijflijn. De dagen van deze Ford Mustang Mach1 met V8 en handbak zijn dus geteld. Sowieso is die combinatie van een Amerikaanse sportcoupé met atmosferische V8 en handgeschakelde zesbak nu al zeldzaam. Ford is de enige die zo’n combinatie op Europese bodem aanbiedt. Kortom: aan deze rijtest kleeft een bijzonder droevig randje. Want het is naast een toffe kennismaking ook direct een treurig afscheid.

Extra genieten

Voor de Siberische tijger is er nog hoop. Die kan met strenge beschermingsmaatregelen nog een toekomst krijgen. Voor deze Mustang Mach1 is dat een ander verhaal. Voor dit raspaard zijn de dagen echt geteld. Reden genoeg dus om extra te genieten van deze special van Ford. We vergeten even de torenhoge brandstofprijzen. Op naar verlaten, uitgestrekte asfaltslierten waar we deze V8 maximaal kunnen uitwringen. Ford Mustang Mach1: bring it on!

Over de Ford Mustang Mach1

Ford gebruikt de aanduiding Mach1 niet voor het eerst. Matthias Tonn, Chief Programme Engineer Mustang Mach1 voor Europa: “De oorspronkelijke Mach1 heeft van alle in serie geproduceerde Mustangs de beste prestaties geleverd en zichzelf bewezen door zijn succes in de autosport.”

De Mustang Mach1, geïntroduceerd in 1969, heeft 295 snelheids- en duurrecords gevestigd op de zoutvlakte van Bonneville. Raceteams werden twee jaar achter elkaar met de Mach1 kampioen bij de SCCA Manufacturer’s Rally, in 1969 en 1970. In 1971, 1974 en 2003 werden nieuwe of vernieuwde versies geïntroduceerd. Sinds 1969 zijn er meer dan 300.000 exemplaren van de Mustang Mach1 geproduceerd.

De Mustang Mach1 was in feite de meest capabele Mustang. Krachtiger, sportiever en dynamischer. Precies die eigenschappen zijn ook van toepassing op deze nieuwe Ford Mustang Mach1. Maar voordat we in de techniek duiken, eerst even wat designkenmerken.

Opvallende striping

De Ford Mustang Mach1 heeft namelijk een exterieurontwerp dat de iconische Mach 1-Mustangs van de jaren 1960 en 1970 doet herleven. Deze Mach1-uitvoering heeft opvallende strepen op de motorkap en de flanken, speciale spoilers en lichtgewicht 19-inch vijfspaaks wielen die zowel voor als achter 1,3 centimeter breder zijn en voorzien zijn van zeer plakkerige Michelin Pilot Sport 4-banden.

Het front heeft een nieuwe tweedelige bovengrille, een nieuwe ondergrille en splitter, plus nieuwe zijroosters. In totaal genereert de Mustang Mach1 een stevige 22 procent meer neerwaartse kracht dan de Mustang GT, ondersteund door een achterdiffuser die hij deelt met het Mustang-model Shelby GT500, plus een langere bodemplaat met speciale vinnen die koellucht naar de remmen leiden. De bovengrille en ondergrille van de Mustang Mach 1 zijn zwart glanzend afgewerkt. Op de kofferklep en op beide voorspatborden staat het iconische Mach 1-logo.

Typeplaatje

De met leder afgewerkte sportstoelen hebben metaalgrijze stiksels. Elke Mustang Mach 1 heeft opvallende instaplijsten, een nieuw startscherm op het digitale instrumentencluster van 30 centimeter en een plaatje op het dashboard met een uniek nummer op basis van de volgorde van productie. Ford produceert deze uitvoering in een beperkte oplage. De auto is niet gelimiteerd qua aantallen, maar qua tijd. Volgens de importeur komen er vier exemplaren van de Mustang Mach1 onze kant op, waarvan dit exemplaar in het stoere Fighter Jet Grey er eentje is.

Prijs Ford Mustang Mach1 in Nederland

Ford levert deze Mustang Mach1 met een tientraps automaat (vanaf 121.250 euro) of met een handgeschakelde zesbak van Tremec. Die variant is wel ietsje duurder: 123.105 euro. Een reguliere Ford Mustang met 449 pk sterke V8 en handgeschakelde zesbak kost minimaal 107.065 euro. De Mach1 is dus wel wat duurder. Maar geloof ons: hij is elke cent waard.

Bekende aandrijflijn

Echt nieuw willen we de aandrijflijn van de Mach1 overigens niet bestempelen. We kennen deze namelijk al van de Mustang Bullitt, een vorige speciale uitvoering van de Mustang. De aluminium 5,0-liter V8-benzinemotor in die Bullitt-variant schopte het net als deze Mach1 tot 460 pk. Het is een pareltje van een V8. Door een open luchtinlaatsysteem, een inlaatspruitstuk en gasklephuizen van 87 mm (identiek aan de Mustang Shelby GT350) wordt de vrije toestroom van lucht in de motor vergroot.

Hoe meer toeren, hoe beter!

De verbeterde luchttoevoer zorgt samen met opnieuw ingestelde motorsoftware en een combinatie van indirecte brandstofinjectie bij lage druk en directe brandstofinjectie bij hoge druk voor een ‘hoe-meer-toeren-hoe-beter’-karakter. En dat is ontzettend goed voelbaar. Onder 2.000 toeren per minuut gebeurt er nog niet zo heel veel, maar daarna gaat deze V8 stappen zetten. Je voelt bij elke trap van 1.000 toeren een toename van vermogen en trekkracht. Boven de 5.000-grens wordt het leuk. De push in je rug wordt steeds groter, heerlijk!

7.500 toeren per minuut

Het maximumvermogen van 460 pk wordt pas geleverd bij 7.500 toeren per minuut. Moet je nagaan wat voor soundtrack deze atmosferische V8-motor dan produceert. Het maximumkoppel van 529 Nm wordt overigens geleverd bij 4.600 toeren per minuut.

Een extra motoroliekoeler, ook gedeeld met de Shelby GT350, zorgt samen met een nieuw motoroliefilter voor een optimale oliestroom en consistent prestatievermogen bij hoge belasting. De V8-motor ademt uit via een Active Valve Performance Exhaust met vier uitlaateindstukken van 11,3 centimeter. In standje ‘luidkeels’ laat deze achtpitter uitgebreid van zich horen. Je gaat je er haast voor schamen.

En dan die handbak, jammie!

Een abonnementje sportschool kan geen kwaad. Training van je rechterarm en je linkerbeen is een pre, want de koppeling gaat vrij zwaar en de Tremec-bak vraagt vooral tijdens de eerste paar duizend kilometer om een ferme hand. Spieren gebruiken dus. Niet poeslief doen, maar gewoon krachtig uithalen zoals een Siberische tijger dat zou doen. Na 5.000 kilometer moet deze transmissie overigens al een stuk soepeler schakelen, belooft Ford. De koper van een Mach1 ervaart op termijn dus een meer soepele handbak. Tijdens onze testrit stond er nog geen 2.000 kilometer op de klok, dus was er wat meer weerstand tijdens schakelacties.

Tremec 3160

Je schakelt overigens met een Tremec 3160 handgeschakelde zesbak. Deze Tremec-bak heeft (uitschakelbare) rev-matching zodat je altijd soepel kunt terugschakelen, ook op een circuit. Deze technologie gebruikt het elektronische regelsysteem van de motor om de gasklep kortstondig open te draaien terwijl de bestuurder terugschakelt, zodat de draaisnelheid van de motor wordt aangepast aan die van de versnelling die wordt gekozen. Ook schakelen zonder gas te minderen is mogelijk, zodat bestuurders naar de volgende versnelling kunnen schakelen zonder dat ze het gaspedaal los hoeven te laten.

Ford rust zowel de handmatig als de automatisch geschakelde versies uit met een extra koelsysteem voor de achteras. De Mustang Mach1 is ook standaard voorzien van een sperdifferentieel, dat zowel bij rechtuit accelereren als bij het uit bochten komen de grip verbetert.

Onderstel Ford Mustang Mach1

Door naar de wielophanging, want ook daarin heeft Ford flink geïnvesteerd bij deze Mach1-uitmonstering. Je krijgt bijvoorbeeld standaard het MagneRide verstelbare wielophangingssysteem dat elektronisch de magnetorheologische vloeistof in de demper regelt, zodat deze in real-time op veranderende wegomstandigheden reageert.

Ford kiest daarnaast voor stijvere voorvering, hulpframes van de Mustang Shelby GT350 en GT500 en ook stijvere spoorstangcomponenten. De Mustang Mach 1 heeft ook een sterkere rembekrachtiging gekregen met een snellere responstijd. De reminstallatie van Brembo laat zich goed doseren en biedt veel gevoel.

Serieuze hardware dus, maar hoe zit het eigenlijk met de prestaties? Die kunnen we beter in onderstaand schema laten zien. Zoals je ziet is de automaatversie sneller, maar heeft de handbakvariant een hogere topsnelheid. Geef ons maar de handbak. Meer beleving, meer lol, meer controle.

Mustang Mach1 2022: verschillen handbak en automaat

TREMEC 3160 HANDBAK 10-TRAPS AUTOMAAT Topsnelheid: 267 km/u 249 km/u 0-100 km/u: 4,8 s 4,4 s CO2-uitstoot: 284 g/km 270 g/km Gewicht: 1.839 kg 1.861 kg

Sorry buurtjes!

Wie een Mustang Mach1 koopt, kan beter even de buren waarschuwen. De koude start is namelijk best intens. De V8-motor komt tot leven en blaast via vier uitlaatmonden van formaatje colablikken hemelse klanken de wereld in. Een excuses aan de buren is dan wel op zijn plaats, helemaal in de vroege ochtend. Gelukkig is er wel een ‘burenmodus’ waarbij de auto wat stiller start, maar stiekem wil je die helemaal niet gebruiken. Het is haast zonde om deze Mustang de mond te snoeren.

Maar helaas gaat dat wel gebeuren. Het gebrul van deze V8 is binnenkort afgelopen. En ja, dat vinden wij jammer. Want rijden in deze Mustang geeft een speciaal gevoel. Het is sowieso een van de meest lichtvoetige Mustangs waarin wij hebben gereden. Het gevoel van controle is goed en je moest flink je best doen om het kontje uit te laten breken. De achteras heeft dankzij Michelin Pilot Sport 4 275/40 R19-banden ontzettend veel grip. Voor ligt overigens 255/40 R19-rubber.

De Ford Mustang Mach1 is vooral bruut. Een attractie, elke rit. En zeer verslavend. Tijdens onze testrit duikt er een elektrische Mustang Mach-e voor ons de weg op. Ook een fijne auto, maar in geen enkel opzicht te vergelijken met het woeste karakter van de echte Mustang. Een V8 zonder turbo’s, een handbak, sensationele looks, dit is een future classic.