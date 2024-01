Hier heb jij de meeste kans op een verkeersongeval

Dit zijn de locaties waar de meeste verkeersongelukken gebeuren, aldus de cijfers van 2022.

Je denkt er natuurlijk niet over na, maar elke keer als jij in de auto stapt neem je een risico. Het is te hopen van ganser harte dat andere automobilisten de verkeersregels een beetje kennen en niet als een malloot rijden. Zo komt iedereen weer veilig van A naar B.

Verkeersongelukken 2022

Dat is de theorie. In de praktijk gaat het iedere dag weer mis. Op de ene plek wat vaker dan de andere. Bij Independer hebben ze in kaart gebracht waar het zoal misgaat op basis van de cijfers van 2022 op basis van cijfers van politie en Rijkswaterstaat. Het aantal ongelukken nam toe, de verwachting is dan ook dat de cijfers er voor 2023 niet mooier op worden.

In 2022 waren er maar liefst 122.000 verkeersongelukken. Dat is dik 334 ongelukken PER DAG! Er zijn op lokaal niveau de nodige ontwikkelingen. Zo namen het aantal ongevallen in Zeeland (+10,9%) en Noord-Brabant (+10,4%) toe. Idem dito voor de provincies Noord-Holland (+8,5%) en Zuid-Holland (+7,5%). In Flevoland namen het aantal ongelukken juist af met -0,8%.

Zoomen we lokaal in, dan kun je het beste de gemeente Asten in Noord-Brabant vermijden. Het aantal brokkenmakers nam enorm toe. Ging het in 2021 nog 89 keer mis, in 2022 stegen het aantal ongelukken in de Brabantse gemeenten naar 163. Een toename van maar liefst 83,1%. Andere Brabantse gemeenten doen het niet veel beter: in Cranendonck gebeurden 77,2% meer ongevallen en in Hilvarenbeek 64,1% meer ongevallen. Kortom, in Noord-Brabant gaat het (vaker) mis. Laten we niet alleen de Brabanders pesten, het Zeeuwse Kapelle komt er met 44,4% meer ongevallen ook niet probleemloos van af.

Traditioneel zijn steden ook plekken waar veel ongevallen gebeuren. Logisch, er is veel verkeer: van voetgangers tot fietsers en van auto’s tot een tram. Meer verkeer is meer kans op ongevallen. In de grote steden was er een stijging te zien. In Amsterdam waren 662 meer verkeersongevallen in 2022, in Rotterdam 413 en in Den Haag 380.

Top 10: onveiligste gemeente per provincie

Door naar de onveiligste gemeente per provincie. De top 10 check je hieronder Zo, na dit bericht wil je niet meer in de auto stappen. Zo eng. Geintje natuurlijk, maar let goed op onderweg! Een ongeluk zit in een klein hoekje.

Ouder-Amstel (Noord-Holland) – 31,3 verkeersongevallen per 1.000 inwoners Midden-Delfland (Zuid-Holland) – 26,2 verkeersongevallen per 1.000 inwoners Oirschot (Noord-Brabant) -16,8 verkeersongevallen per 1.000 inwoners Eemnes (Utrecht) – 13,8 verkeersongevallen per 1.000 inwoners Hattem (Gelderland) – 11,1 verkeersongevallen per 1.000 inwoners Noord-Beveland (Zeeland) – 10,3 verkeersongevallen per 1.000 inwoners Venlo (Limburg) – 9,8 verkeersongevallen per 1.000 inwoners Midden-Drenthe (Drenthe) – 7,8 verkeersongevallen per 1.000 inwoners Noordoostpolder (Flevoland) -7,6 verkeersongevallen per 1.000 inwoners Smallingerland (Friesland) – 6,6 verkeersongevallen per 1.000 inwoners Groningen (Groningen) – 6,6 verkeersongevallen per 1.000 inwoners

Waar ben je nog veilig?!

Gelukkig zit het land niet vol met brokkenmakers. Op Vlieland zit je goed met slechts 1,7 verkeersongevallen per 1.000 inwoners. Woon je liever wat minder afgezonderd dan zijn Krimpen aan den IJssel (2,2) en het Gelderse Scherpenzeel (2,4) niet verkeerd. Doe er je voordeel mee.

Foto: Evoque met schade via @tom02 op Autoblog Spots