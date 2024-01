Hoera, occasions betaalbaarder in 2024

Goedkopere occasions in 2024, een mooi vooruitzicht.

De afgelopen jaren zijn de prijzen voor een nieuwe auto en daarmee ook occasions fors gestegen. De inflatie van de afgelopen jaren was duidelijk merkbaar. Als je jaren geleden een populaire occasion hebt gescoord, bijvoorbeeld een Toyota Yaris, is de afschrijving minimaal. Want juist dit soort betaalbare occasions zijn duurder geworden.

Goedkopere occasions in 2024

De inflatiegekte ligt achter ons. En hoewel auto’s, mede door wederom een stijgende BPM, duurder zijn geworden is er licht aan het einde van de tunnel voor de occasionmarkt. Sterker nog, in 2024 kun je gaan shoppen voor goedkopere occasions. Dat verwacht de AUTO1 Group op basis van een prijsindex analyse.

In 2023 was er al een lichte daling van 1,6% als het gaat om de occasionprijzen. De prijzen lagen echter in december 2023 alsnog 25% hoger in vergelijking met december 2019. Dit jaar zou een nieuwe daling de realiteit zijn met goedkopere occasions in 2024 tot gevolg.

Een meerderheid van de Europese dealers (61,1%) denkt dat de prijzen verder gaan dalen. Een kwart (25,9%) verwacht dat de prijzen stabiel zullen blijven en een minderheid (13%) voorziet juist een prijsstijging. De AUTO1 Group ondervroeg hiervoor Europese autodealers binnen het eigen netwerk. Aan het onderzoek deden 316 Nederlandse autobedrijven mee.

Nederlandse autobedrijven

De verwachting je voor goedkopere occasions kunt shoppen in 2024 komt vooral uit Duitsland (64,8%) en Italië (72,2%). De Franse (52,6%) en Nederlandse autobedrijven (51,9%) reageren wat conservatiever.

Het sentiment onder het grootste deel van de autobedrijven is in elk geval goed nieuws voor een ieder die een occasion wil kopen dit jaar. Na een aantal prijzige jaren waar occasions duurder of nauwelijks goedkoper werden is er eindelijk wat lucht in de ketel. Dat laatste is geen spreekwoord. Heb ik zelf verzonnen.