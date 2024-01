Mercedes wil meer schermen en nog minder knoppen in interieur

Dit is Mercedes van plan met de interieurs van haar modellen.

Een Mercedes van 2023 ziet er heel anders uit dan een Mercedes uit 2013. Dat is logisch, maar het Duitse merk heeft echt een transformatie ondergaan. Zeker bij een EQS met het Hyperscreen is het één en al scherm. Dit is niet iets tijdelijks, Mercedes wil nog meer schermen in haar modellen hebben. O, wauw.

Persoonlijk ben ik er niet kapot van, ondanks alle functionaliteiten. Misschien is dat toch de analoge dinosaurus in mij. Heb niets tegen mooie displays als alternatief op traditionele klokken, maar enorme joekels van schermen die het dashboard vullen, nee bedankt.

Mercedes denkt er toch anders over. Topman Markus Schäfer zegt tegenover Autocar op techbeurs CES in dat Mercedes nog grotere schermen in auto’s gaat plaatsen. Meer aanraakschermen, minder fysieke knoppen. Daarmee zet Mercedes haar koers voort. Opvallend, want onder andere Volkswagen doet het wat rustiger aan door juist weer wat meer fysieke knoppen te introduceren op de nieuwste auto’s.

Je denkt nu misschien: kan het nog groter dan het Hyperscreen? Ja dat kan, want dit lijkt één scherm, maar bestaat nog steeds uit drie losse schermen. Waar Mercedes naar toe wil is één groot scherm dat daadwerkelijk over de hele breedte van het dashboard loopt.

Verder mag je verwachten dat het Hyperscreen niet voorbehouden blijft aan de Mercedes EQE en EQS. Dit zal ook zijn weg vinden naar de kleinere en goedkopere modellen. Zoals dat meestal gaat met innovaties die geïntroduceerd worden op de topmodellen van Mercedes.

Je hoort het dus van dhr. Schäfer: zoveel mogelijk scherm, dat is de toekomst van Mercedes-interieurs. Wen er maar aan.

Via: Autocar