De BMW F90 M5 oogt prima als gele banaan

BMW's met een kleurtje, oh-ho-ho-ho-ho.

Jazeker beste menschen, onze favoriete BMW-dealer in Abu Dhabi heeft weer een aparte dikke BMW in de showroom staan. Het gaat dit keer niet om een paarse Siebener, maar om een kersverse M5 Competition (rijtest). Zoals trouwe autobloglezers weten is dat de spijkerharde versie van de M5 die je eigenlijk beter kan laten staan ten faveure van de standaard M5 (rijtest). Die laatste zit wat beter in zijn vel en heeft zodoende niet het idee dat ‘ie continu met iedereen de competitie aan moet gaan. Je ruggengraat zal je dankbaar zijn.

Máár, als je swag belangrijker vindt dan substantie, dan heeft Abu Dhabi Motors de auto voor jou alvast samengesteld. Naast het verkrijgen van de Competition behandeling is de Bimmer ook voorzien van een kek kleurtje, in dit geval Austin Yellow. Als je denkt ‘dat komt me bekend voor’ dan klopt dat: het was de speciale introductiekleur van de BMW F82 M4 (rijtest). Ik ga het zeggen: op deze M5 staat de tint beter.

Als een softijs in de dip is de M5 vervolgens gegarneerd met wat AC Schnitzel goodies, zoals wat extra carbon hier en daar. Helaas zijn er hierbij wel twee fouten gemaakt: de motor is níet gekieteld naar 700 pk maar de graflelijke spoiler is wel achterop de kofferklep gemonteerd. Een Hyundai Coupé uit 2001 zou zich er terecht voor schamen. Kopen, of liever slopen?