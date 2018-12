Autoblog advies: welke auto is spotgoedkoop om te rijden?

Welke auto kun je voor pinda's rijden?

Autorijden in Nederland is een dure aangelegenheid. Als er iets is wat belast kan worden, dan wordt het wel belast. Denk aan btw, accijnzen en BPM. Dit maakt autorijden tot een dure hobby. Zeker als je ervoor kiest een zwaardere, snellere en duurdere auto te gaan rijden. Dan schieten de maandelijkse kosten omhoog en gaat het knagen: waarom heb je ook weer zo’n dure auto? Om indruk te maken op de buurvrouw/man? Voor die paar duizend kilometers die je ermee rijdt, moet je je gaan afvragen of het wel de moeite is.

Nu kunnen sommigen zeggen: “dan ben je geen autoliefhebber!”. Dat is natuurlijk onzin. Je weigert gewoon om bakken belasting te betalen. In dat schuitje zit Autoblog-lezeres Karin een beetje. Zij is gek op auto’s en heeft intussen de complete range van Renault Sportmodellen gereden. Praktisch genoeg als dagelijkse auto, maar het biedt erg veel lol tijdens trackdays en dergelijke. Haar man rijdt een Renault Talisman, dus voor de langere ritten en vakanties hebben ze al een auto.

Ze heeft zitten rekenen om tot de conclusie te komen dat ze nauwelijks meer op de openbare weg rijdt met haar auto. Haar plan is eigenlijk tweeledig: ze wil een leuke trackday auto en een tweede auto. De trackday auto komen we later wellicht op terug, nu eerst de goedkope auto.

Wat Karin wil is een relatief moderne auto en niet iets “uit de tijd dat 2 Unlimited nog hits scoorde”. De auto moet niet te veel kilometers gelopen hebben (maximaal een ton). Het is vooral van belang dat de auto zo goedkoop mogelijk is in onderhoud, wegenbelasting en verzekering. Ook mag het brandstofverbruik lekker laag zijn. Het budget is 3.000 euro. De auto wordt voornamelijk gebruikt voor in de stad en kleine ritjes. Vermogen, koppel en riante uitrusting zijn niet belangrijk. Twee harde eisen zijn echter: stuurbekrachtiging en airconditioning.

De complete eisen en wensen van Karin kun je lezen in onderstaande tabel:

Huidige /vorige auto's: Renault Clio RS, Renault Megane RS, Talisman Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: € 3.000 Jaarkilometrage: Zo'n 15.000 km, misschien minder Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Goedkope auto voor erbij Gezinssamenstelling: 2 volwassenen, 1 kind, 2 honden Voorkeursmerken /modellen: Renault en Alpine No-go modellen / merken: Chevrolet. Alles wat duur in gebruik is

Wat mis je door de ‘No-Go’s?

Eigenlijk twee hele belangrijker gegadigden. De eerste is de Chevrolet Spark. Dit is een weerzinwekkend slechte auto die spotgoedkoop te rijden is. De Chevrolet Spark is net zoiets als zand verzamelen als hobby. Het is zeer voordelig, maar blij wordt je er zeker niet van. Voor de echte vrekken is deze auto verkrijgbaar geweest als BiFuel met een LPG installatie. Dan rijdt je écht spotgoedkoop, maar net als plastic ondergoed ziet het gewoon niet lekker. Tenzij je echt werkelijk níets met auto’s hebt en een vervanger voor een fiets zoekt, is het een goede optie. Houdt er overigens rekening mee dat sommige onderdelen flink duur kunnen zijn. Voor iets meer dan 3.000 vind je ze met minder dan een ton op de klok. Maar sla ‘m gerust even over.

Renault Twingo 1.2 Dynamique

€ 3.200

2010

60.000 km

Als je dan toch gaat zoeken naar een kleine auto en goede ervaringen met Renault hebt, is dit merk zeker de moeite waard om even te bekijken. De Twingo is meteen een goede kandidaat. De tweede generatie is relatief modern. Ook zijn er véél exemplaren van te vinden in het budget. Er is keuze tussen een 1.2 en 1.2 16v, die 15 pk méér biedt. Voor stadsgebruik maakt het niet zo gek veel uit. Qua betrouwbaarheid scoren deze auto’s verrassend goed, getuige ons Twingo Aankoopadvies.

Fiat Panda 1.2 Edizione Cool

€ 3.400

2009

70.000 km

Een andere evergreen in deze klasse is de tweede generatie Fiat Panda. Het is een auto die in grote getallen verkocht is voor een lange periode. In principe kom je ze op elke straathoek wel tegen. Fiat deed destijds helemaal niet gierig met compleet uitgeruste Panda’s. Er zijn voldoende exemplaren te vinden met elektrische ramen, centrale deurvergrendeling, leuke wielen en airco. Daarnaast heb je altijd vier deuren tot je beschikking, op zich wel praktisch. De auto kent echter wel wat kwaaltjes, maar deze zijn allemaal bekend en redelijk eenvoudig en betaalbaar aan te pakken. Om te rijden is het niets bijzonders.

Peugeot 107 XS 1.0-12v

€ 3.250

2008

75.000 km

Nog zo’n auto waar het land vol mee staat. Bij ‘Peugeot 107‘ kun je overigens ook Toyota Aygo of Citroën invullen, het is immers dezelfde basis. Deze auto’s kennen een paar grote voordelen. Ze zien er geinig uit, ze rijden best grappig, zelfs de bakker en slager heeft ze te koop staan. Modellen met airco zijn goed te vinden. Wel iets om op te letten; de vijfdeurs is aanmerkelijk duurder dan de driedeurs. Dus mochten die achterdeuren niets uitmaken, kun je een voordeeltje doen. Nadeel is dat ze niet al te best gebouwd zijn. De bak geeft bijna standaard bij 120.000 km de geest. Auto’s waarmee vooral stadskilometers zijn gemaakt, hebben hier nog eerder last van. Gelukkig kost het allemaal niet zoveel om aan te pakken.

Daihatsu Cuore 1.0 Comfort (L276)

€ 3.500

2009

85.000 km

De Daihatsu Cuore is een minder populaire auto dan de Toyota Aygo, terwijl de motoren krek eender zijn. Sterker nog, de Aygo/C1/107 drieling hebben een Daihatsu-motor onder de kap liggen. De Daihatsu Cuore is een saai en taai Japannertje zoals we ze te weinig zien tegenwoordig. Het is een beetje grauw binnen en ook het exterieurdesign spreekt niet tot de verbeelding. Het is wel een typisch kleine auto, met bijbehorende spannende wegligging. Dankzij de smalle wieltjes en de ietwat hoge opbouw is het best opletten bij veel zijwind. Je hebt in elk geval een grote sensatie. Nadeeltje: varianten met airconditioning zijn redelijk zeldzaam. De auto kent wel wat kwaaltjes, ondanks zijn imago.

Suzuki Alto 1.0 Comfort (HA25)

€ 3.450

2011

120.000 km

Qua filosofie dezelfde auto als de bovenstaande Daihatsu. Ook de Suzuki Alto is zo’n onverwoestbaar klein zakjapannertje. Bij deze exemplaren moet je echt op zoek gaan naar eentje met airconditioning, dat is bijna niet te vinden in deze prijsrange, maar wie goed zoekt zal wat vinden. In vergelijking met de anderen in het lijstje ziet de auto er nog vrij modern uit. Tot 2015 kon je deze auto bij de Suzuki-dealer bestellen, tegenwoordig noemen ze de auto in dit segment ‘Celerio’. Dus je hebt te maken met de laatste uit de serie van een waar icoon.

Volkswagen Fox 1.2 Trendline

€ 3.500

2010

110.000 km

Niet echt een icoon en een hopeloze net-naast-de-pot-plasser. Volkswagen is nooit echt handig geweest met kleine auto’s tot de Up! De Fox was de opvolger van de schreeuwend dure en piepkleine Lupo. De Lupo was een kleine Polo en koste voor Volkswagen net zoveel om te bouwen als een Polo. Met de Fox waren de ontwikkelingskosten (zichtbaar) lager. Deze auto was oorspronkelijk alleen bedoeld voor de Braziliaanse markt. Dat merk je aan het gebrek aan verfijning van de auto, alhoewel de andere niet echt top scoren op dit onderdeel. De Fox is wel lekker behoorlijk ruim en de zitpositie is Des Volkswagens. Tikkeltje saai en zeer traag met de 1.2 motor, maar best het overwegen waard. Airco was destijds een dure optie en derhalve lastig te vinden.

Hyundai 1.1 Active Cool

€ 3.250

60.000 km

2009

Wie herinnert zich de eerste generatie Hyundai Atos nog? Of de tweede? Dat waren diep trieste en bizar slechte auto’s. Niet zozeer op technisch gebied, maar het reed beroerd, ze stonken naar goedkope lijm en waren oerlelijk. Met de i10 had Hyundai een gigantische sprong voorwaarts gemaakt. Het interieur is het meest volwassen van de auto’s in dit lijstje. De betrouwbaarheid is goed voor elkaar. De ruimte is best aardig en ook de rijeigenschappen zijn in dit gezelschap best aardig. Qua verfijning is het wellicht de beste keuze. Het is nog altijd geen auto waar je helemaal wild van wordt, maar het is een degelijke keuze.

YOLO: Ford SportKa

€ 2.950

2005

160.000 km

De auto’s in het lijstje zijn vooral heel erg goedkoop in gebruik. Echt leuk is er eigenlijk geen eentje. Het zijn vooral verstandige auto’s waarbij je redelijk zeker bent dat de kosten per maand erg laag uitvallen. Mocht je iets leuker zoeken, dan zijn er veel alternatieven in deze prijsrange. Die zijn allemaal wat ouder en hebben meer kilometers gelopen. Een van de leukste auto’s in zijn klasse is de Ford SportKa. Het kleine bommetje van Ford laat zich het best omschrijven als een overdekte kart met voorwielaandrijving. Nadeel is dat ze best wat issues kennen, de meeste zijn wel aan te pakken overigens. Het grootste nadeel is echter het roesten. Van binnenuit rotten ze weg. Wanneer het zichtbaar wordt, is het vaak al te laat.