Hier is de vijfde generatie Kia Sportage - Autoblog.nl

Pak een EV6, geef het wat spinazie en de vijfde generatie Kia Sportage is geboren!

Bij Kia zijn ze niet bang om te veranderen. Kijk maar naar de geschiedenis van de Sportage. Generatie op generatie kreeg de SUV een behoorlijk ander uiterlijk. De ene generatie meer geslaagd dan het andere, dat overigens geheel terzijde. Ook met de vijfde generatie Sportage doet Kia het weer helemaal anders.

De nieuwe Sportage is het eerste model dat na de EV6 de nieuwe familieneus van Kia heeft gekregen. De koplampen lijken bijna van een insect af te komen. Daaronder zit een bijenkorf, eh, de grille van de geheel nieuwe Sportage. Ook aan de achterkant zijn weer invloeden van de EV6 te bespeuren. De achterlichten lopen in een dunne strip door. Welke moderne auto heeft dit tegenwoordig niet zou ik bijna willen zeggen.

Het interieur is een dikke prima. Twee gebogen schermen, eentje voor de bestuurder en eentje voor infotainment, zijn verwerkt in het dashboard. De bediening van climate control verloopt via een apart gedeelte in het midden van de auto. De middenconsole heeft bovendien nog een aantal fysieke knoppen. Het ziet er ergonomisch uit. Dat laatste is lang niet zo vanzelfsprekend bij sommige moderne auto’s.

De presentatie van de vijfde generatie Kia Sportage is puur visueel. De Koreanen laten nog niets los over aandrijflijnen, prijzen en beschikbaarheid. Dat volgt later dit jaar. Het merk wil eerst het uiterlijk van de SUV op je in laten werken. Mag u vervolgens uw reactie kwijt in de comments. Doet Kia een goede stap vooruit met de nieuwe Sportage of had je iets anders verwacht?