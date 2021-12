Nederlandse prijs Kia Sportage bekend

Kia heeft de Nederlandse prijs van de nieuwe Sportage bekendgemaakt. Wat mag je lappen voor deze hybride SUV?

Door het uitgesproken design kan er geen twijfel ontstaan. De nieuwe Kia Sportage is doodeenvoudig te herkennen. Onder andere door zijn compleet nieuwe front. De gedurfde designtaal van de EV6 is nu ook toegepast op de Sportage en gaan we ongetwijfeld op nieuwe modellen van het merk zien.

Wat we nog niet wisten van de nieuwe Kia Sportage is de Nederlandse prijs. De SUV komt er in meerdere smaakjes op de markt. Als mild hybride, hybride en als plug-in hybride. Driekeer hybride dus. Het begint met 150 pk loopt en door tot maximaal 265 pk. Laatstgenoemde is de PHEV met een 13,8 kWh lithium-ion accu.

Maar goed, de prijzen. Daar kwam je voor. Het begint bij € 34.895 voor de mild hybrid instapper. Daarna volgt ed Hybrid voor € 39.895 en het topmodel is de Sportage Plug-in Hybrid vanaf € 42.095. Medio december arriveert de Sportage bij de dealer. De PHEV komt pas in een later stadium naar Nederland.

Concurrentie

De Sportage concurreert onder andere met de Hyundai Tucson, de Nissan Qashqai en de Volkswagen Tiguan. Net als de nieuwe Sportage, heeft ook de Hyundai Tucson een uitgesproken design. De Qashqai en Tiguan zijn wat dat betreft een stuk conventioneler. Dan de prijzen van de concurrentie. De Tucson is er vanaf € 36.995, de Qashqai vanaf € 33.890 en de Tiguan kost minimaal € 38.990. De Kia Sportage prijs komt dus goed mee.