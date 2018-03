Hier kun je vandaag stemmen vanuit de auto

Voor de automobilist met haast.

Er zijn tal van locaties waar je vandaag je stem kunt uitbrengen. Helaas zul je in beweging moeten komen, want het stemhokje komt niet naar je toe. Zou het niet gewoon vanuit de auto kunnen, dat stemmen?

Het kan in Zevenhuizen. In de gemeente Zuidplas kun je vandaag terecht bij een drive-in stembureau. Automobilisten hoeven de auto niet uit en de motor kan zelfs blijven draaien. De regels die gelden bij een stemhokje, gelden ook voor de automobilist. Zo mag je bijvoorbeeld niet met een andere volwassene in de auto zitten. Kinderen zijn geen probleem.

Het is de tweede keer dat de organisatie de drive-in organiseert. Vorig jaar met de Tweede Kamerverkiezingen kon er ook op deze wijze gestemd worden, alleen moesten automobilisten toen wel uitstappen. Het is op dit moment het enige drive-in stembureau van Nederland. De hal bevindt zich op de gemeentewerf in Zevenhuizen. Niet alleen auto’s zijn welkom. Ook fietsers en motorrijders mogen stemmen in het mobiele stembureau.

Foto: De burgermeester van de gemeente Zuidplas brengt zijn stem uit. Via Gemeente Zuidplas op Twitter.