CBR: theorie-examen in de avond? Mehr Geld bezahlen!

Wat? No munnie?

Het CBR is een overblijfsel uit de prehistorie en loopt op sommige punten behoorlijk achter. Het orgaan met fantastische ICT-voorzieningen gaat binnenkort een proef ondernemen om ook in de avond theorie-examens af te nemen.

Nu kan dat alleen nog in de ochtend of in de middag. Mensen die wel een baan hebben of naar school moeten komen daardoor soms in de knel. Een examen in de avond afleggen kan voor deze groep een oplossing zijn.

Vanaf 1 mei kunnen kandidaten terecht bij het CBR in Amsterdam, Arnhem, Zwolle, Rijswijk en Groningen voor een avondexamen. In een later stadium zullen meer CBR-locaties onderdeel uitmaken van deze proef.

Het CBR is geen instantie van cadeautjes en ook bij deze nieuwigheid zit een addertje onder het gras. Voor de avondexamens rekent het CBR een toeslag van 4,45 euro. De organisatie brengt deze toeslag voor examens vanaf 18:00 uur in rekening.

Voor nu is de nieuwe mogelijkheid nog een proef. Het CBR gaat kijken of er voldoende animo is om de avondexamens ook landelijk in te voeren.

