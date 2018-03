De nieuwe Opel Corsa GSi is te duur voor Nederland

De compacte hatchback krijgt ook de legendarische GSi-benaming. Wij hebben er echter weinig aan.

Een fel kleurtje, fraaie velgen en een uitgesproken uiterlijk. Deze Opel Corsa smoelt behoorlijk lekker. Normaal gesproken zou je een blauwe kleur verwachten bij zo’n auto, maar we hebben hier te maken met de Corsa GSi en niet de OPC.

De Corsa GSi is de tweede moderne Opel die de GSi-naam mag dragen. Eerder kwam de huidige Insignia als sportief GSi-model op de markt. Wat je ziet is eigenlijk een OPC. Dat geeft Opel ook toe in het persbericht. Zo staat de Corsa GSi op een OPC-chassis, dat is afgesteld naar aanleiding van tests op de Nordschleife.

De hete hatchback herken je aan een aantal punten. Check bijvoorbeeld de grotere luchthapper, de aangepaste motorkap en een kekke achterspoiler. Daarnaast hebben de spiegels een carbon-look gekregen. Ja, je leest het goed. Helaas zijn het geen échte carbon spiegels, maar koos Opel voor de Ali Express variant. Verder herken je de Corsa GSi aan de rode remklauwen en 18-inch velgen. Optioneel kunnen Recaro-stoelen worden aangevinkt en beschikt de gepeperde hatchback over een sportstuur en aluminum pedalen.

Niet voor Nederland

Welk feest we onder de motorkap mogen verwachten is niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat Nederlandse consumenten de auto enkel via import kunnen kopen. Opel Nederland brengt de Corsa GSi namelijk niet naar ons land. Dit is een kostenbesparende maatregel geweest. De Corsa GSi gaat volgens Opel Nederland een te dure hatchback worden, indien deze op een geel kenteken wordt gezet. Bedankt hè, Den Haag!