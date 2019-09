Hier staat meer dan 2 kilometer aan Mercedes-Benz

Oh lord, would you park me, a Mercedes-Benz?

Een auto bestaat uit duizenden onderdelen. Het is dan ook niet vreemd dat dat af en toe fout gaat. De bedoeling is het echter niet. Mocht het fout gaan, dan kan de fabrikant een paar beslissingen nemen. Doen alsof hun neus bloedt (niet verstandig) of de vermeende defecten van de auto’s repareren.

Er wordt een terugroepactie uitgeschreven, wij gaan met zijn allen braaf naar de dealer toe, laten de update uitvoeren en rijden weer terug naar huis. Maar nu durft Mercedes dat risico niet te nemen. Er zijn namelijk kwaliteitsproblemen met hun nieuwe SUV’s. Het gaat in dit geval om de Mercedes-Benz GLE en GLS, die in het Amerikaanse Tuscaloosa (Alabama) gebouwd worden. Dat meldt Automobilwoche.

Er schijnen issues te zijn met de bumpers en de stoelen. Volgens Automobilwoche ligt het ontstaan van het probleem niet bij Daimler, het moederconcern van Mercedes-Benz, maar bij de toeleveranciers. De auto’s die wel zijn uitgeleverd, zijn daar boze klanten ingeleverd. Samen met de auto’s die alsnog gebouwd worden, levert dat een enorme voorraad op. Deze staan nu op een oud vliegveld in Ahlhorn (Duitsland).

In eerste instantie werd deze landingsbaan gebruikt om Mercedessen met dieselmotor te stallen tijdens het dieselgate schandaal. Daar werd Volkswagen van beschuldigd, maar heeft zijn effect gehad op andere merken. Mercedes had net de voorraad diesels weggewerkt, nu staat het dus vol met GLE’s en GLS’en.

Imagecredit: still van ‘buten un binnen’ via Youtube.