Dít is de nieuwe Nissan GT-R

Nou ja, 'nieuw'. Vernieuwd. Maar wel een paar zeer welkome upgrades.

De Nissan GT-R is nu alweer een tijdje onder ons. Bij de introductie in 2008 was de auto een absolute sensatie. De auto veegde de vloer aan met de (duurdere) concurrentie. Of het nu aan kwam op dragraces of rondetijden op een circuit de Nissan GT-R was sneller.

In de tussentijd heeft de concurrentie ook enorme stappen gemaakt en zijn ze één of twee generaties verder. Die trend gaat nog wel even doorzetten, want Nissan heeft al laten weten dat de GT-R nog heel erg veel jaren mee zal moeten gaan. Gelukkig is Nissan een Japans merk en Japanners hebben de neiging nooit tevreden te zijn. Zij zien altijd nog verbeterpunten. Dat is met de Nissan GT-R ook het geval, de auto is in de tussentijd vele malen voorzien van facelifts én technische updates.

We beginnen met de motor. Onder de kap huist nog altijd de VR38DETT die nog steeds goed is voor 580 pk. Echter, Nissan heeft de motor voorzien van twee compleet nieuwe turbocompressoren. Niet zozeer voor meer vermogen dus, maar wel voor een betere gaspersons bij lage toeren. Ook moet deze motor 5 procent zuiniger zijn. Tevens is de transmissie aangepakt en schakelt deze in ‘R-Modus’ nu 0,15 seconden sneller dan voorheen. Het uitlaatspruitstuk is nu ook gewijzigd, zodat je gemakkelijker bij de turbo’s kunt voor inspectie. Of voor als je er nog grotere turbo’s op gaat zetten, natuurlijk.

Ook het onderstel is onder handen genomen. Wie weleens in een Nissan GT-R heeft gezeten, zal hebben gemerkt dat deze vrij stevig zijn geveerd. Dat is nu minder het geval volgens Nissan. Bij de laatste ‘echte’ facelift in 2016 werd de GT-R al aanmerkelijk minder straf. Dat gaat niet ten koste van de stabiliteit, want de GT-R is namelijk nog stabieler, zegt Nissan. Volgens de Japanners kun je met gemak tijdenlang 300 km/u achter elkaar rijden met slechts minimale stuurcorrecties. Ook de remmen zijn verbeterd.

Dan de dingen die je daadwerkelijk kunt zien. Ten eerste het interieur, dat slechts op details is aangepakt. Het belangrijkste is echter dat je kunt kiezen voor een lichtgrijs interieur. Qua exterieur zien we twee belangrijke wijzigingen, naast iets andere skirts en splitter. Ten eerste de velgen, de 20″ 20-spaaks velgen zijn helemaal nieuw. Tevens nieuw voor de ‘2020’ Nissan GT-R is de kleur Bayside Blay Metallic, wat bij de Nissan Skyline GT-R (R34) de meest iconische kleur was. In het verenigd Koninkrijk is de Nissan GT-R aanzienlijk duurder geworden, daar kost deze nu 76.875 pond. Wat de Nederlandse prijs gaat worden, is niet bekend.