Officieel: dit is de nieuwe Mercedes GLE

Mercedes heeft de SUV volgepropt met nieuwe technologie. Op elk gebied is de GLE vernieuwd.

Het persbericht dat Mercedes met de wereld heeft gedeeld is niet mals. Er zijn romans met minder woorden uitgebracht. De prijs voor beste bestseller gaat de Duitse autofabrikant niet krijgen met deze doorgrondelijke lap tekst, maar de nieuwe GLE gaat het vermoedelijk wel goed doen in zijn segment.

Mercedes heeft flink uitgepakt met de GLE. De recent onthulde EQC was qua design al eigenlijk een voorproefje op deze nieuwe SUV. Het uiterlijk is niet heel spannend geworden. Het merk heeft vooral vastgehouden aan de basis van het model. Wat je ziet is duidelijk de GLE en dat is dan ook prima. De GLE heeft moderne familietrekjes gekregen, zo zijn de achterlichten sterk geïnspireerd op de lampen van een Mercedes A-klasse. Op de nieuwe A zijn ze al niet moeders mooiste en dat is op de nieuwe GLE niet veel beter. Afgezien van die achterlichten is de nieuwe GLE een keurige verschijning. Voor de echte spielerei is het wachten op de Mercedes-AMG GLE 63S 4MATIC huppeldepup.

Zoals eigenlijk elke moderne Mercedes is het interieur van de nieuwe GLE een aangename plek om tijd door te brengen. De wielbasis is met 80 mm verlengt en daar gaan passagiers op de achterste stoelen blij mee zijn. De beenruimte is met 69 mm toegenomen en er is ook 33 mm meer hoofdruimte. De bagageruimte bedraagt 825 liter. Gooi je de stoelen plat, dan komt er maar liefst 2.055 liter aan kofferbakruimte beschikbaar.

Het scherm voor de infotainment is met een formaat van 12.3-inch groter geworden. Het systeem draait op de laatste generatie Mercedes-Benz User Experience (MBUX). Links van dat display zit een tweede scherm voor de bestuurder, wat eveneens 12.3-inch groot is. Daarnaast is er nog een head up display (720 x 240 pixels) beschikbaar.

Qua motoren is er voorlopig alleen de GLE 450 4MATIC. Meer motoren (vier, zes- en achtcilinders) volgen in een later stadium. Standaard zullen alle varianten gekoppeld worden aan de 9G-TRONIC automaat. De GLE 450 4MATIC heeft de inmiddels welbekende 3.0 zescilinder benzinemotor onder de kap. Deze motor is gekoppeld aan 48-volt hybride techniek. De zescilinder levert 367 pk en 500 Nm koppel. Met de EQ Boost knop is er tijdelijk 22 extra paarden en 250 Nm koppel aan te spreken.

De nieuwe Mercedes GLE staat begin 2019 bij de dealer. Het nieuwe model is over een paar weken tijdens de Autoshow van Parijs voor het eerst te zien. Bewegende beelden van de nieuwe GLE check je op Autojunk.