Deze McLaren kan extreem goed links de hoek om

I just wanna go fast.

Natuurlijk kennen we McLaren voornamelijk als Formule 1 team. Ja, in de jaren ’90 maakten ze een paar skelters met BMW-motor en vleugeldeuren. Tegenwoordig is McLaren ook een merk van (super-sportwagens).

Maar McLaren heeft buiten de Formule 1 ook meegedaan aan andere takken van motorsport. Met name in de Can-Am race series heet McLaren grote successen behaald. Helaas was het ook in een Can-Am racer dat oprichter Bruce McLaren overleed tijdens een testsessie in de M8D op Goodwood in 1970.

Recentere uitstapjes zijn die op Indianapolis, waar McLaren in 2017 deelnam en in 2019 probeerde deel te nemen, maar faalde dankzij een hoop slechte voorbereiding. Voor volgend jaar doet McLaren definitief mee. Niet alleen aan de Indy 500, maar aan het hele seizoen. Dat gaan ze doen in samenwerking met het Arrows Schmidt Peterson Motorsports-team.

Dan komt nu een vergezocht doch vermakelijk bruggetje. Arrows Schmidt Peterson Motosports rijdt namelijk met Chevrolet-motoren. Als McLaren dan toch populairder wil worden in de Verenigde Staten, waarom dan niet in de meest populaire tak van sport aldaar? Lewis Bloomfield nam alvast het initiatief en creƫerde deze McLaren Nascar.

Ook deze heeft het kleuren schema ‘Papaya Orange’ met blauwe accenten. Deze combinatie werd destijds door fans gekozen om weer te gebruiken op de IndyCar en later de F1 auto. Het origineel van dit kleurenschema komt overigens van Bruce McLaren.