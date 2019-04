Dít is de enorme Mercedes-Benz GLS 580 4-Matic

Voor sommige mensen is het nooit genoeg. Voor hen is er de GLS.

Zolang je maar in genoeg niches actief bent, heb je altijd wat te doen. Die vlieger gaat zeker op voor Mercedes-Benz. Zo introduceerde het merk de afgelopen paar weken maar liefst drie C-segment sedans in AMG uitvoering (A35 AMG Sedan, A35 L AMG Sedan en CLA 35 AMG. In. principe allemaal dezelfde auto, maar dan nét even anders.

Het is nu tijd voor het grote werk. Het is tijd voor de meest kolossale SUV van Mercedes. Met de onlangs vernieuwde GLE en eveneens okselfrisse G-Klasse heeft Mercedes-Benz al twee flinke hele jongens in de aanbieding, maar de gargantueske GLS doet daar een flinke schep bovenop. Dat de GLS (en GL) geen slecht idee was, blijkt wel uit het feit dat BMW de X7 heeft uitgebracht. Zoiets doet een merk niet vrijwillig. Met dit soort auto’s is het hard cashen.

Dikste uitvoering is de GLS 580. De auto is niet alleen heel erg populair in de VS, de monster-SUV wordt er ook gebouwd. Er waren al een paar afbeeldingen gelekt, dus een complete verrassing zal dit slagschip niet zijn. Volgens Mercedes passen er 7 enorme mensen in. Wij van de AB-redactie gaan dat zo snel mogelijk testen. Dan testen we meteen over het ABC (Active Body Control) net zo goed werkt in het terrein als Mercedes beweert. De auto is immers een concurrent voor de Range Rover.

Ondank de naam heeft de 580 geen 5,8 liter motor, maar ‘slechts’ een 4.0 V8. Deze motor wordt bijgestaan door een 48V-motor. De verbrandingsmotor is goed voor 469 pk en 700 Nm. De elektromotor (EQ-boost) levert 22 pk en 250 Nm ter ondersteuning. De motor is gekoppeld aan een negentraps automaat. Naast de GLS 580 komt er ook een GLS, met een zes-in-lijn motor, goed voor 367 pk. Ondanks de aanwezige klimaatdrammers denkt Mercedes dat wij Europeanen het meeste gebruik gaan maken van de diesels. Er is keuze tussen een GLS 350d (286 pk) en GLS 400d (330 pk). Beide diesels voldoen aan de zeer strenge Euro 6d emissie-eisen.

Daarnaast is de GLS voorzien van het nieuwste MBUX-infotainmentsysteem. Middels dit systeem is het mogelijk om spraakbediening toe te passen. Nu had Mercedes-Benz het episch trage (en slecht werkende) Linguatronic systeem, maar in tijden van Google Home, Siri en Alexa werkt het veel beter. Je kan met het systeem werkelijk alle elektrische onderdelen van de auto bedienen, dus bijvoorbeeld ook de zonneschermen in de deuren. De Mercedes-Benz GLS wordt later dit jaar leverbaar.