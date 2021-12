Is dit de stationwagon die Audi zou moeten maken?

Reken niet op een productieversie van deze elektrische stationwagon, maar cool is ‘ie wel.

Degenen die op zoek zijn naar een dikke elektrische stationwagon hebben weinig te kiezen. Er is voorlopig maar één optie: de Porsche Taycan Sport Turismo. Je zou denken dat er ook wel een e-tron GT Avant komt, maar daar wordt met geen woord over gerept bij Audi. Er schijnt op termijn wel een elektrische opvolger van de RS6 Avant te komen, maar die is evenmin officieel bevestigd.

Wie wél bezig is met een elektrische stationwagen is het Amerikaanse Alpha Motors. Althans, ze hebben een digitaal ontwerp gemaakt. De daklijn en met name de D-stijl van deze auto doen sterk denken aan die van de A4/A6 Avant, waardoor de associatie met Audi snel gemaakt is.

Deze elektrische stationwagen – genaamd de Saga Estate – is al het zoveelste model dat Alpha digitaal onthult. In plaats van zich te focussen op de daadwerkelijke productie van een model, blijft het bedrijf ons vrolijk bestoken met nieuwe modellen. De luchtfietserij die we bij veel start-ups zien, neemt hier behoorlijk ernstige vormen aan.

Dat neemt niet weg dat de Alpha Saga Estate er – zowel vanbuiten als vanbinnen – leuk uitziet. Ontwerpen kunnen ze op zich wel bij Alpha Motors. Met de brede wielkasten oogt deze stationwagon lekker bruut. Er is zowel een sportieve versie als een ruige versie. Een beetje hetzelfde als wat Porsche doet met de Sport Turismo en de Cross Turismo. Het verschil is dat Alpha de cross-versie echt een klassieke rally-look geeft. En dat is altijd lekker.

De specificaties zijn niet bijster relevant, maar voor de volledigheid zullen we ze toch even vermelden. De Alpha Saga Estate is 4,85 meter lang en zit daarmee qua lengte tussen een A4 en een A6 Avant in, om Audi er nog eens bij te halen. De auto zou een range moeten hebben van meer dan 480 km. Met twee motoren doet de Saga Estate een hypothetische sprint van 0 naar 60 mph in 6,3 seconden.

Of deze Alpha Saga Estate er ooit gaat komen? Je doet er waarschijnlijk goed aan om er niet op te wachten. Dan kun je beter wachten op de e-tron Avant die er waarschijnlijk vroeg of laat gaat komen.