Hier zou je de duurste auto’s moeten kunnen spotten

Met een kleine kanttekening; hier zou je STATISTISCH gezien de duurste auto’s moeten kunnen spotten.

Auto’s spotten is hot. Als je op een willekeurig kruispunt in een bemiddeld Goois dorp om je heenkijkt, zie je meer jongens met grote camera’s dan inwoners. Dat zijn de autospotters. Die maken foto’s van dure wagens en plaatsen die dan online.

Bij Autoblog hebben we sinds vandaag een nieuwe omgeving om die foto’s te uploaden, Autoblog Spots. De vervanger van het alom bekende Autojunk is dat. Maar daar gaat dit artikel in de basis niet over. Het gaat erover waar je statistisch gezien de meeste dure auto’s zou moeten kunnen spotten.

We worden steeds rijker, dus de auto’s duurder

Het CBS heeft uitgezocht hoe het zit met de rijkdom in Nederland en over welke plekken die is verdeeld. Het resultaat is een lijstje van rijke en arme gemeenten. En in die rijke gemeenten zouden dus de duurste auto’s moeten rondrijden.

Goed nieuws voor de liefhebber van het duurdere spul; we worden met z’n allen steeds rijker. Het laatste getelde jaar (2020) kwamen er in ons land 24.000 miljonairs bij. In totaal mogen 278.000 Nederlandse huishoudens zich miljonair noemen.

Overigens betekent het niet dat die 278.000 mensen ook echt 1 miljoen of meer aan keiharde euro’s op de bank hebben staan. De meeste mensen die miljonair zijn hebben een flinke overwaarde op hun huis, of hebben een eigen bedrijf dat op papier minstens 6 nullen waard is.

Maar waar wonen al die miljonairs?

En waar kun je dientengevolge de duurste auto’s spotten. Nou, verrassing, in het Noord-Hollandse Laren wonen de meeste miljonairs. 1 op de 4 huishoudens is daar minstens 1 miljoen waard. En dat de duurste auto’s daar rondrijden, weten de spotters wel…

Maar ook in het westen van het land is het mooi wonen als je geld hebt. Bloemendaal is namelijk bijna net zo rijk als Laren. Daar zou je dus ook wel wat dikke bakken moeten kunnen spotten. Blaricum, Wassenaar, Bilthoven, Aerdenhout en Bussum doen het ook goed wat betreft rijke inwoners.

Waar moet je niet heen om te spotten?

Waar een lijst een top heeft, heeft hij ook een bodem. In dit geval dus de gemeenten met de inwoners die de smalste portemonnee in de kringloopbroek hebben zitten. Ja dat heeft het CBS ook voor ons uitgezocht.

De plekken waar de kans op het spotten van een paar dikke bakken het kleinst is, liggen vooral in het uiterste zuiden van ons land. In Kerkrade, Brunssum, Landgraaf en Heerlen hebben ze gemiddeld de minste pecunia op de bank. Maar ja, van daar zit je weer zo in Düsseldorf en daar klotst het geld juist weer wel tegen de plinten.

Kortom, als je de duurste auto’s wil spotten zit er niets anders op dan weer gewoon met z’n allen naar het kruispunt in Laren af te reizen. Kun je tijdens het wachten ook meteen een lekker stokje warm vlees met pindasaus scoren bij de Beo om de hoek. Win-win!

Foto via NH Nieuws