Lancia Delta keert terug in rallysport!!

Misschien wel de meest iconische rallyauto voor de straat keert terug in de rallysport.

Auto’s worden elektrisch. Dat is een vast gegeven. of het met een batterij of waterstoftank geregeld gaat worden, die moto wordt elektrisch. Daar kunnen we alles van van vinden, maar zoals de Polestar 5 bewijst gaat het vooral om de auto eromheen. Is het een toffe auto?

Een auto in die categorie is de nieuwe Lance Delta Evo-e. Dat is kort samengevat een elektrische Integrale. De auto is een project van GCK Exlcusive. Ondanks dat de auto op de afbeeldingen er gelikt uitziet, betreffen het geen nieuwe auto’s. Die geweldige, hitsige en boos brullende vierpits dubbelnokker heeft namelijk plaats moeten maken voor een generiek zoemende elektromotor.

Delta Evo keert terug in rallysport

Maar ja, dat zorgt wel voor een verbetering in prestaties én betrouwbaarheid. Althans, dat is de bedoeling. Het moet natuurijk wel een echte Lancia blijven. GCK Motorsport heeft nu aangegeven terug te keren in de rallysport met de nieuwe Delta Evo-e. Op dit moment is GCK (een Frans team) actief met de Mégane RX van Prodrive. In 2019 werden ze vierde in het rallycross-kampioenschap.

De motor is een Kreisel Electric RX1e-kit. Deze drijft alle vier de wielen aan. Het maximum vermogen is 689 pk en het koppel bedraagt maar liefst 880 Nm. Dat laatste getal staat dan ook nog eens direct paraat. Volgens zijn makers is de Lancia Delta Evo-e RX ook sneller op de sprint dan een Formule 1-auto.

Rallycross

Voordat mensen gaan zeuren om dieselgeneratoren om die elektrische rallycross auto’s aan de gang te houden: daar is aan gedacht. Er wordt namelijk gebruik gemaakt van zonnepanelen en groene energie om de auto’s te voorzien van stroom.

Rallycross is een slimme keuze. Elektrisch rijden en autosport gaan nog niet heel goed samen vanwege de beperkte actieradius en de laadtijden. Daardoor is het niet echt mogelijk om een compleet WRC-evenement mee te doen. Maar Rallycross duurt korter en past derhalve er veel beter bij.