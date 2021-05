Verstappen: "Wij zouden sowieso bak moeten wisselen" - Autoblog.nl

Onze held Max Verstappen houdt er ernstig rekening mee dat hij morgen vanaf P1 start.

Zoals een aantal keer eerder in zijn prille F1 carrière was Max Verstappen vanmiddag favoriet voor pole na zijn beste tijd in de derde vrije training. Maar het mocht wederom nét niet zo zijn in de kwalificatie. Voor Verstappen blijft de teller van behaalde poles daarom op vier stuks steken. Voor MV33 moet het een bitterzoete ervaring zijn. Bitter, omdat in Monaco de pole belangrijker is dan waar dan ook. Maar ook een beetje zoet, omdat titelconcurrent Hamilton niet verder kwam dan P7.

Misschien slaat de balans echter nog wel meer uit naar de zoete kant der dingen. Dat zou ‘m dan liggen in pech voor polesitter Leclerc. Zoals jullie immers weten ging de home hero met zijn Ferrari kablabber in de slotfase van Q3. Aan de ene kant belette dat zijn concurrenten ervan een poging te doen zijn snelste ronde nog te verbeteren. Aan de andere kant betekent het dat de shine van de Ferrari met nummer zestien er wel een beetje af is.

Verstappen denkt dan ook dat er geen opzet in het spel was. Daar was ooit wel sprake van toen Schumacher zijn Ferrari in Rascasse parkeerde en toen Rosberg ‘rechtdoor schoot’ in de uitloopzone voor de hairpin. Schumacher moest daarna zijn pole inleveren. Rosberg hield ‘m en won de race, tot enorm ongenoegen van Lewis Hamilton. Maar Max, zelf ervaringsdeskundige als het gaat om crashen op het punt waar Leclerc de fout inging, vermoedt dat de Monegask een zware pijp gaat roken. Bij onze vrienden van de NOS laat Max optekenen:

Als Charles ‘m nou had geparkeerd met een kapotte voorvleugel, dan was het een ander verhaal geweest. Maar hij raakte de muur en het eindigde waar ik zelf ook twee keer heb gestaan. Het was gewoon ongelukkig. De achterkant van zijn auto ziet er niet best uit. Als het onze auto was geweest, dan zouden we de versnellingsbak honderd procent zeker moeten vervangen. Maar goed, misschien is de Ferrari steviger. Max Verstappen, is duidelijk onder de indruk van de bouwkwaliteit van zijn SP2 Monza

Mocht Max gelijk krijgen dan krijgt hij niet alsnog de pole achter zijn naam, maar start hij wel vanaf de eerste positie. Bij een droge race wordt het dan appeltje-eitje om naar de zege te rijden met Bottas in de staart. Denk jij dat het zich zo gaat ontvouwen, of krijgt Ferrari wat ouderwetse assistentie van de FIA? Laat het weten, in de comments!