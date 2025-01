Kabinet wil btw verhogen, auto’s nóg duurder

Niemand koopt nieuwe auto’s. Maar met een verhoging van de btw koopt écht niemand een nieuwe auto.

Het kabinet moet zich in allerlei bochten wringen om gaten in de begroting rond te krijgen. Voor de gewone sterveling a.k.a. de Nederlander betekent dat meer centen ophoesten. Het leven wordt duurder. Zeg maar wat je de afgelopen drie jaar al hoort, maar dan gewoon een schep erbovenop.

Het nieuwste ballonetje van dit kabinet is om een verhoging van de btw door te voeren. Daarover bericht het AD vanmorgen. Het gaat om een kleine verhoging van 21 naar 21,4 procent. Maar ja, dat maakt ALLES wel gewoon 0,4 procent duurder. Ook al is dat een klein procentueel verschil, aan het einde van het jaar gaat het natuurlijk om serieuze pegels als je alles bij elkaar optelt.

Of het echt gaat gebeuren is nog maar de vraag. Eerder wilde het kabinet al de btw verhogen op sport, cultuur en boeken. Toen iedereen daar boos op reageerde gingen ze dat toch maar niet doen. Nu wil het kabinet het hoogste btw tarief verhogen. Dus hup, allemaal boos doen nu.

Want het hoogste btw tarief raakt ons autonerds. Dat zou betekenen dat niet alleen een nieuwe auto, maar ook bijvoorbeeld brandstof of het (snel)laden van je elektrische auto duurder gaat worden. En alle randzaken daar omheen. Je auto wassen, een koffie halen bij het tanken, onderhoud, mods voor je trouwe vierwieler. Op al deze zaken is 21% btw van toepassing, dat zou dan naar 21,4% btw gaan.

In vergelijking met omliggende landen zou Nederland het hoogste tarief krijgen. België hanteert 21%, maar in Duitsland ligt het op 19%. Het is echter niet zo dat we in één klap het hoogste tarief hebben. In Italië werken ze met 22% btw en in Denemarken zelfs met 25%. Laten we niet hopen dat het kabinet te veel naar de Denen kijkt..