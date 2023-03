Hij is er bijna: de eerste elektrische Maybach!

Bereid je voor op het summum van elektrische luxe (en wansmaak).

Het is al vaker gezegd hier op Autoblog: voor een ultraluxe auto is een elektrische aandrijflijn perfect. De souplesse van een elektrische aandrijflijn, daar kan geen V12 tegenop. De eerste elektrische Rolls-Royce is al onthuld, dus nu is het de beurt aan Maybach.

De eerste elektrische Maybach laat niet lang meer op zich wachten, want Mercedes kondigt vandaag de onthulling aan. De nieuwe telg zal de naam Mercedes-Maybach EQS 680 SUV krijgen. Een hele mond vol, maar de EQS SUV zal dus de basis vormen.

Mercedes deelt ook meteen een teaser waarbij we de elegante vormen onder een doek mogen bewonderen. We kunnen ook alvast een verchroomde B-stijl ontwaren. Wat er verder onder het doek schuilgaat kunnen we ook wel raden: iets wat heel veel lijkt op de onderstaande Mercedes Maybach EQS SUV Concept.

Deze concept car was je misschien al vergeten, want die dateert alweer uit september 2021. We kunnen uit deze voorbode afleiden dat de Maybach EQS SUV naast een verchroomde B-stijl ook een grille met verticale spijlen, putdekselvelgen en two-tone lak krijgt. Kortom: alle protserige Maybach-kenmerken zijn aanwezig.

Op basis van de typeaanduiding EQS 680 kunnen we concluderen dat de Maybach ook qua motorisering de absolute topversie wordt. Deze variant komt dus nog boven de EQS SUV 580 te staan, die al niet kinderachtig is met 523 pk en 855 Nm aan koppel.

Voor de onthulling van de specificaties (en de rest van de auto) moeten we nog een weekje of drie geduld hebben. Op 17 april zal Mercedes in Shanghai het doek trekken van de eerste elektrische Maybach.